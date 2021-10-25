'GEÇEN SENE DAHA KÖTÜ DURUMDAYDIK'

Geçen sene ligde daha kötü durumdaydık. Kaos ortamı yaratılmak isteniyor ama öyle bir sıkıntı yok. Lig daha yeni başladı. Önemli olan uzun maratonda yarışmacı takım olarak kalmak, geçen sene de bunun çabasını verdik. Umarım hedefte kalırız.'