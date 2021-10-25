'MÜCADELEMİZ TARAFTARLAR TARAFINDAN GÖRÜLMELİ'
'Türk oyuncu konusunda bazı tercihler yapmak durumundayız. Bugün de stoperde Necip'i kullandık. Derbi maçlar zordur, heyecanlıyız. İyi oyun iyi mücadele ortaya koyup kazanmak istiyoruz.
Hakem arkadaşların oyuna karışmadığı, sadece oyunu konuşacağımız bir gece olmasını diliyoruz. Mücadelemiz ve iyi niyetimiz taraftarımız tarafından da görülmeli. Şampiyonlar Ligi'nde cezalar çok çabuk kesiliyor.
'GEÇEN SENE DAHA KÖTÜ DURUMDAYDIK'
Geçen sene ligde daha kötü durumdaydık. Kaos ortamı yaratılmak isteniyor ama öyle bir sıkıntı yok. Lig daha yeni başladı. Önemli olan uzun maratonda yarışmacı takım olarak kalmak, geçen sene de bunun çabasını verdik. Umarım hedefte kalırız.'