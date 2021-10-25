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Giriş Tarihi: 25.10.2021 19:42

Sergen Yalçın Galatasaray derbisi öncesi konuştu: 'Hakemin konuşulmadığı bir maç olsun'

Sergen Yalçın Galatasaray derbisi öncesi konuştu: ’Hakemin konuşulmadığı bir maç olsun’

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, zorlu Galatasaray derbisi öncesi yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu. Sergen Yalçın, geçen sezon bu dönemde daha kötü olduklarını sonradan toparladıklarını bu sene de ortada kötü bir durum olmadığını ifade etti. Sergen Hoca ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki son durumu da değerlendirdi.

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Beşiktaş bu sezon Altay ve Medipol Başakşehir'e mağlup oldu. Siyah beyazlılar Şampiyonlar Ligi'ndeki üç maçtan da puan çıkaramadı. Sergen Yalçın, derbi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

'MÜCADELEMİZ TARAFTARLAR TARAFINDAN GÖRÜLMELİ'

'Türk oyuncu konusunda bazı tercihler yapmak durumundayız. Bugün de stoperde Necip'i kullandık. Derbi maçlar zordur, heyecanlıyız. İyi oyun iyi mücadele ortaya koyup kazanmak istiyoruz.

Hakem arkadaşların oyuna karışmadığı, sadece oyunu konuşacağımız bir gece olmasını diliyoruz. Mücadelemiz ve iyi niyetimiz taraftarımız tarafından da görülmeli. Şampiyonlar Ligi'nde cezalar çok çabuk kesiliyor.

'GEÇEN SENE DAHA KÖTÜ DURUMDAYDIK'

Geçen sene ligde daha kötü durumdaydık. Kaos ortamı yaratılmak isteniyor ama öyle bir sıkıntı yok. Lig daha yeni başladı. Önemli olan uzun maratonda yarışmacı takım olarak kalmak, geçen sene de bunun çabasını verdik. Umarım hedefte kalırız.'

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Sergen Yalçın Galatasaray derbisi öncesi konuştu: 'Hakemin konuşulmadığı bir maç olsun'
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