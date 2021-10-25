Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde penaltı krizi! Fatih Terim'den dikkat çeken yorum... "Penaltıcıyı o da biliyor"

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrılan Beşiktaş, puanını 20'ye yükseltmeyi başardı. Sahadan 0 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar 17 puanda kaldı. Maçın en çok konuşulan anı ise Mostafa Mohamed'in kaçırdığı penaltı oldu.
Karşılaşmanın son 10 dakikasına girilmişken 2-1 geride olan Galatasaray, penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Mostafa Mohamed, Ersin Destanoğlu'nu geçemedi.
Maçın ardından penaltıyı Cicaldau yerine Mostafa Mohamed'e kullandırttığı için eleştirilen Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları...
Umduğumuz gibi başladık. Baskı bekliyordum, oraları geçtik ama biraz basit top kaybı ve topa sahip olmada sıkıntı çektik. Sonra oyun daha dengelendi ve gol bulduk. Sonra bir yan top... Maalesef yine beklenmeyen bir gol yedik.
Penaltıda bizde Cicaldau atıyor. Mostafa almış, ben atacağım demiş. Daha önce onu kazanmak için, çok da riskli bir maçtı, atmasını istedim.
Burada bırakması lazımdı Cicaldau'ya. Sağlık olsun, ne yapalım. Kritik dönemlerde penaltı atmama rekoru bizdedir herhalde.
Penaltıcıları belirliyoruz. Cicaldau'nun da topu bırakmaması lazım açıkçası. Penaltıcı benim, benim atmam lazım demesi lazım. Haksız demiyorum, orada o kibarlığı yapmış.
Korner olmadan, bizim yediğimiz golden önce Nelsson'a yapılan bir faul var. Sarı kartımsı bir faul. O korner de bize gol oldu. Mete Kalkavan'a sorsan anlatır o oradan şu geldi, bu geldi diye. Öyle bir gol yedik.
Elinden alıp penaltıyı atmak doğru bir şey değil. Takımın penaltıcısı belli. Eğer biz bir değişiklik istersek işaret ederiz.
Nasıl Mostafa penaltı kaçırdığında ben işaret edip Mostafa atacak dediysem, burada da müdahale ederim.
Bu mağlubiyetlere baktığımız zaman olağanüstü haller geliyor bizim başımıza. Penaltı atamıyoruz, kaçırıyoruz... Bu bahanelerin arkasına sığınmıyoruz. Çalışmaktan başka yapacak bir şeyimiz yok.
"OCAK AYINDA BİRKAÇ YERE GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"
Fatih Terim, devre arasında transfer düşünüp düşünmediklerine yönelik bir soru üzerine, "Şu maçlarımızı oynayalım, zaten hareket halindeyiz. Eğer Allah nasip eder de UEFA Avrupa Ligi'nde turu geçersek, zaten ocak ayında birkaç yere gereğini yapacağız. Şu anda arkadaşlarımız çalışıyor. Ocak ayına kadar zaten bazı şeyler gelişir. Çok da fazla zaman yok. Gitmeler, gelmeler, bunlar olacak. Zaten profesyonel hayat bunu gösteriyor. Bunlar çok doğal. Maçlar oynanırken bütün oyuncularımız bizim için kıymetlidir. Ocak geldiğinde değişecek değişir, değişmeyen kalır. Ancak şu anda herkese ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun çok iyi bir maç çıkardığını da aktaran Terim, "Ersin Destanoğlu penaltıyı kurtardı, kurtarılmazı kurtardı. Söyleyecek bir şey yok. Tebrik ederim. Müthiş oynadı." şeklinde görüş belirtti.