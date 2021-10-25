Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde penaltı krizi! Fatih Terim'den dikkat çeken yorum... "Penaltıcıyı o da biliyor"

Bu mağlubiyetlere baktığımız zaman olağanüstü haller geliyor bizim başımıza. Penaltı atamıyoruz, kaçırıyoruz... Bu bahanelerin arkasına sığınmıyoruz. Çalışmaktan başka yapacak bir şeyimiz yok.

"OCAK AYINDA BİRKAÇ YERE GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

Fatih Terim, devre arasında transfer düşünüp düşünmediklerine yönelik bir soru üzerine, "Şu maçlarımızı oynayalım, zaten hareket halindeyiz. Eğer Allah nasip eder de UEFA Avrupa Ligi'nde turu geçersek, zaten ocak ayında birkaç yere gereğini yapacağız. Şu anda arkadaşlarımız çalışıyor. Ocak ayına kadar zaten bazı şeyler gelişir. Çok da fazla zaman yok. Gitmeler, gelmeler, bunlar olacak. Zaten profesyonel hayat bunu gösteriyor. Bunlar çok doğal. Maçlar oynanırken bütün oyuncularımız bizim için kıymetlidir. Ocak geldiğinde değişecek değişir, değişmeyen kalır. Ancak şu anda herkese ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun çok iyi bir maç çıkardığını da aktaran Terim, "Ersin Destanoğlu penaltıyı kurtardı, kurtarılmazı kurtardı. Söyleyecek bir şey yok. Tebrik ederim. Müthiş oynadı." şeklinde görüş belirtti.