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Giriş Tarihi: 25.10.2021 10:51 Son Güncelleme: 25.10.2021 11:01

Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan

Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan

Son dakika... Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Fırat Aydınus'un yöneteceği dev derbinin VAR hakemi ise Mete Kalkavan oldu. AVAR'da ise Erkan Özdamar ve Ceyhun Sesigüzel ikilisi görev yapacak.

Son dakika...Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Dolmabahçe'deki zorlu maç saat 20.00'de başlayacak.

17 puanlı iki takım da kazanarak zirve yarışında kalmak istiyor. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların yaralarını sarmak isterken, Galatasaray ise galibiyet serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak. Zorlu mücadelenin VAR hakemi ise Mete Kalkavan oldu.

AVAR'da Erkan Özdamar ve Ceyhun Sesigüzel ikilisi görev yapacak.

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Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan
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