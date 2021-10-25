Son dakika: Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası çarpıcı sözler! "Futbolcular Pereira'yı istemiyor"

İkinci yarıda daha da tempoyu artırıp daha etkili ataklar geliştirmeye başladılar ama futbol her zaman vurguladığım gibi çok ilginç bir oyun. Maçın en net pozisyonunu Serdar kaçırdı. Kısa süre sonra da 75. dakikaya kadar hiç tehlikeli hücum girişiminde bulunamayan Alanyaspor ilk atağında gol buldu. Sonra skora denge geldi. Fenerbahçe tekrar yoğun baskıyla galibiyeti aramaya başladı. Bu arada da en kritik anda Szalai çok önemli bir fırsatı kullanamadı. Ardından da bir duran toptan Fenerbahçe ikinci golü de yedi.

Öncelikle şunu söylemek lazım, Fenerbahçe dün gece oynadığı futbolla yenilgiyi hak etmedi. Ama futbolun cilvesi bu. Ancak Pereira'nın iyi bir öz eleştiri yapması lazım. Takım niye çok iyi oynadığı zaman da pozisyon sıkıntısı çekiyor? Bana göre bunun bir numaralı nedeni, takım tertibinde 4 görev yerini sürekli değiştirmesi. Örneğin; ileri uçta 3 oyuncunun hangisi olacağı hiçbir maçta belli değil. Antwerp maçında Valencia, Berisha, Mesut, dün gece Pelkas, Rossi, Serdar... Bir de Gustavo'nun partneri ile çok oynuyor. Trabzon'da Crespo, Antwerp maçında Sosa, dün gece Zajc...