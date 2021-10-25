Son dakika: Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası çarpıcı sözler! "Futbolcular Pereira'yı istemiyor"

Son dakika... Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor kozlarını Kadıköy'de paylaştı. Trabzonspor yenilgisiyle liderliği kaptıran Fenerbahçe, Akdeniz ekibine de yenilerek zirvenin 5 puan gerisinde kaldı. 2-1'lik mağlubiyetin ardından taraftarlar; Pereira'ya, futbolculara ve Ali Koç'a büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a yenildiği müsabakayı Sabah Gazetesi'nin usta yazarlar; Gürcan Bilgiç, Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ve Ömer Üründül değerlendirdi. Toroğlu, Fenerbahçeli futbolcuların Pereira'yı istemediğini ifade etti.
GÜRCAN BİLGİÇ - YETERSİZ
Takımın üstündeki yük fazlaydı. Trabzon yenilgisi üstüne, bir de Antwerp beraberliği geldi. Yine de taraftarın gözü ligdeydi. Oyuncuları yeniden motive etmek, arkalarında olduklarını göstermek ve iddiayı yenilemek istediler.
Pereira, "Planımızı uygulamak, iyi oynayıp kazanmak istiyoruz" dedi. Portekizli bunları söylüyor ama yine elindeki önemli oyuncuları (Mesut, Valencia, İrfan) kulübede bırakıyordu. Üç cezalı oyuncusu yokken, kilidi açacak anahtarları da köprüden geçerken nehre atmış gibiydi.
Yine de coşku ile başladılar, baskıyı kurdular. Alanya oyuncuları yine yerden kalkmadı, her fırsatta oyunu yavaşlattı, sahaya giren doktor sayısı rekorları zorladı. Bülent Korkmaz'ın ekibi sadece rakibinin değil, tribünlerdeki taraftarın öfkesini de düşürdü. Oyun soğudukça, taraftar desteği de geriledi.
75'te Alanyaspor öne geçtiğinde, ilk şutunu çekmişti. Futbolun cilvesi... Bir dakika önce Serdar Dursun boş kaleye atamamıştı. Hiç hak etmediği bir tabela ile ikinci maçı oynamaya başladı Fenerbahçe. Sahadaki tüm "bilek güreşlerini" kazandıkları halde. Pereira, "10 kişi ile defans yapıyorlar" diyerek şikâyet ediyor ama bu kurguyu zora sokacak oyun-pas aklını sahada tutmuyor.
Oyuna müdahalesi Gustavo'yu stopere alıp, Ferdi'yi sağ, Novak'ı sol bek yapmaktan ibaret. Kullandıkları kornerlerinde birinde bile Fenerbahçeli oyuncu topa değemedi. İkinci golü de Antwerp maçının kopyası gibi kornerden yediler.
Sahadaki takımın kazanma isteği, rakibi zorlaması, kazanmak için akıttığı tere bir şey denilemez. Daha iyisini yapabilecekken, Pereira'nın inadına ve "yetersizliğine" de yenildiler. Fenerbahçe taraftarı "karalar" bağlamasın. Bir-iki dokunuş ile "bambaşka" bir takımları olur. Yeter ki, "yetersiz" anlasın neyi yapamadığını.
ERMAN TOROĞLU - PEREİRA İSTENMİYOR
İlk yarı Fenerbahçe tek kale oynadı, Alanya hiç çıkmadı. Peki bu kadar tek kale oynamasına rağmen çok pozisyona girdi mi sarı-lacivertliler? Hayır... İkinci yarı, Fenerbahçe Teknik Direktörü, kendisini maça kaptırıp bizim gibi seyretmeye başlayınca oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. O geç kalınca Alanyaspor oyuna ağırlığını koymaya başladı.
Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleri geç gelince de ikinci yarının 20-25 dakikasında oyuna Alanya hakim oldu. Nitekim böyle bir pozisyonda gol buldular. Bazı arkadaşlar diyor ki; Fenerbahçe defansında oynayan üçlü, hem süratli hem çabukmuş! Hem süratli hem çabuk oynayan bu defans böyle iki tane gol yer mi?
Fenerbahçe çok transfer yapmış. İyi güzel de golcün var mı; yok. Burada tehlikeli olabilecek bir adam var; Valencia. Teknik adam onu yanında oturttu. Pelkas'ın geldiğindeki performansına bakın, bir de şimdiki haline!.. Teknik adama da küsmüş, takıma da küsmüş, kendine de...
Dün gece şu net gözüktü: Teknik adam Fenerbahçeli futbolcular tarafından istenmiyor. Aralarında sevgi bağı yok. Tamam, teknik adamı sevmeyebilirsin ama futbolda duygusallığa da yer yok. 'Kapıdan çıkan kadının topuğuna bakmayacaksın' diye bir laf var! Yani; bu adamı denedin, yolladın yine niye aldın!
Ama şu bir gerçek; Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü başkanlığına küçük geldi. Kaldıramıyor. Aferin Halil Umut Meler'e... Sıfır hatayla maç yönetti. En ufak bir hatası olsaydı; Ali Koç ihaleyi gene hakeme yıkacaktı.
AHMET ÇAKAR - HALİL UMUT MELER'İ ALNINDAN ÖPÜYORUM
Hoş geldin kaos... F.Bahçe'de ufak ufak maalesef karışıklıklar başlıyor. Bunun baş sorumlusu Pereira'dır. 'Devrimci' dediler, 'Büyük taktisyen' dediler ama adamın hâlâ ilk 11'i belli değil. Rotasyon adı altında abuksubuk işler yapıyor. Takımın en formda oyuncusu Valencia, en golcüsü de o, neymiş efendim rotasyonmuş! 71. dakikada oyuna alıyor.
Mesut Özil, dünya yıldızı. Kabul iyi oynamıyor ama 80'den sonra oyuna giriyor. İlk yarıya bakıyoruz, Fenerbahçe kanatlara inemiyor, inse bile kötü orta yapıyor, set oyununda da yavaş paslaşmalarla 10 Alanyasporlu futbolcunun topun arkasına geçmesine imkân veriyor.
İlk yarıda pozisyon yok. Alanya kaleye ilk şutunu, attığı golde kaydetti. İkinci yarı Efecan mükemmel fırladı, Szalai onu kaçırdı, Emre müthiş bir koşuyla önüne gelen topu tek vuruşla ağlara gönderdi. Aslında bu golden hemen önce Serdar yüzde 100'lük pozisyonu kaçırdı. Top önünde, kaleye 6 metre, kaleci açılmamış ama çok kötü vurdu.
Alanya öne geçtikten sonra F.Bahçe biraz kıpırdadı ve Serdar'ın kafasıyla beraberliği buldu. Aslında bu dakikadan sonra F.Bahçe kazanabilirdi. Büyük baskı kurdular ama uzatmalarda Alanya'nın golü geldi. Bu golü amatör takımlar yemez. Sonuçta Fenerbahçe'de işler kötü giderken toparlanacak bir galibiyet alınamadı. Hakem Halil Umut Meler'in alnından öpüyorum. Etki altında kalmadı, mükemmel bir maç yönetti.
ÖMER ÜRÜNDÜL - SIKINTININ KAYNAĞI DEĞİŞİMDE
Fenerbahçe, taraftarının da büyük desteğiyle 90 dakika çok hırslı, tempolu bir futbol sergiledi. Etkili takım presiyle uzun süre rakibi oynatmadılar, yoğun baskı kurdular. İlk devredeki en büyük sıkıntı, bu kadar baskıya rağmen üretkenlik sağlanamayışıydı.
İkinci yarıda daha da tempoyu artırıp daha etkili ataklar geliştirmeye başladılar ama futbol her zaman vurguladığım gibi çok ilginç bir oyun. Maçın en net pozisyonunu Serdar kaçırdı. Kısa süre sonra da 75. dakikaya kadar hiç tehlikeli hücum girişiminde bulunamayan Alanyaspor ilk atağında gol buldu. Sonra skora denge geldi. Fenerbahçe tekrar yoğun baskıyla galibiyeti aramaya başladı. Bu arada da en kritik anda Szalai çok önemli bir fırsatı kullanamadı. Ardından da bir duran toptan Fenerbahçe ikinci golü de yedi.
Öncelikle şunu söylemek lazım, Fenerbahçe dün gece oynadığı futbolla yenilgiyi hak etmedi. Ama futbolun cilvesi bu. Ancak Pereira'nın iyi bir öz eleştiri yapması lazım. Takım niye çok iyi oynadığı zaman da pozisyon sıkıntısı çekiyor? Bana göre bunun bir numaralı nedeni, takım tertibinde 4 görev yerini sürekli değiştirmesi. Örneğin; ileri uçta 3 oyuncunun hangisi olacağı hiçbir maçta belli değil. Antwerp maçında Valencia, Berisha, Mesut, dün gece Pelkas, Rossi, Serdar... Bir de Gustavo'nun partneri ile çok oynuyor. Trabzon'da Crespo, Antwerp maçında Sosa, dün gece Zajc...
İkinci büyük yanlış da (ben bunu tüm teknik direktörler için söylüyorum) 3-4 oyuncu değiştirmenin takımlara hiçbir katkısı olmuyor. Belki bu değişikliklerden sonra skorda denge varken F.Bahçe net golü kaçırdı ama sonrasında o dakikaya kadar kaleye gelmeyen Alanya'dan iki gol geldi. Pelkas daha tam hazır olmadığından yeteneklerinde sınırlı kalıyor. Rossi'de fiziki düşüş başlamış. Nedeni araştırılmalı. Alanyaspor futbol olarak kötü oynadı ama Bülent Korkmaz'ın faal futbolculuk hayatındaki hırsı ve disiplini takım savunmasında onları çok dirençli yapmış.