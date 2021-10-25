Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel patladı! 'Fenerbahçe'de beni en çok rahatsız eden şey...'

SON DAKİKA: VOLKAN DEMİREL'DEN PEREİRA'YA TEPKİ! ''ANADOLU TAKIMI GİBİ..."

İşte Volkan Demirel'in o sözleri...

'FENERBAHÇE FUTBOLCUSU MU?'

'Rossi diye bir oyuncu aldı Fenerbahçe. Bazı maçlarda skora katkısı oldu evet ama Fenerbahçe futbolcusu mu? Fenerbahçe'nin o bölgedeki oyuncusu Rossi mi? Birkaç pozisyon var, topları ezdi.