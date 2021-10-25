Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel patladı! 'Fenerbahçe'de beni en çok rahatsız eden şey...'
Giriş Tarihi: 25.10.2021 08:50 Son Güncelleme: 25.10.2021 09:19

Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel patladı! 'Fenerbahçe'de beni en çok rahatsız eden şey...'

Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel patladı! ’Fenerbahçe Anadolu takımı gibi...’

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'ya tepkiler gelmeye devam ediyor. Sezon başında Fenerbahçe teknik ekibinde yer alan fakat Vitor Pereira'nın gelmesiyle birlikte kulüpten affını isteyen Volkan Demirel, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası faturayı Pereira'ya kesti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile düzenlediği basın toplantısıyla Fenerbahçe'den ayrılan ve yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, dün akşamki mağlubiyet sonrası Pereira'ya eleştirilerde bulundu. Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel 'Beni rahatsız eden tam da bu' diyerek değişiklikleri eleştirdi.

Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel patladı! ’Fenerbahçe Anadolu takımı gibi...’

SON DAKİKA: VOLKAN DEMİREL'DEN PEREİRA'YA TEPKİ! ''ANADOLU TAKIMI GİBİ..."

İşte Volkan Demirel'in o sözleri...

'FENERBAHÇE FUTBOLCUSU MU?'

'Rossi diye bir oyuncu aldı Fenerbahçe. Bazı maçlarda skora katkısı oldu evet ama Fenerbahçe futbolcusu mu? Fenerbahçe'nin o bölgedeki oyuncusu Rossi mi? Birkaç pozisyon var, topları ezdi.

Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel patladı! ’Fenerbahçe Anadolu takımı gibi...’

Pelkas da yaptı ama Pelkas'ın mazereti var. Rossi en çok oynayan oyunculardan biri ama topları ezdi.'

Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel patladı! ’Fenerbahçe Anadolu takımı gibi...’

'BENİ RAHATSIZ EDEN...'

'Fenerbahçe bugün, sanki bir Anadolu takımı gibi yerleşmiş, kaptığı toplarla hızlı hücuma kalkmaya çalışıyor gibi. Beni rahatsız eden bu.

Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel patladı! ’Fenerbahçe Anadolu takımı gibi...’

Geçiş hücumu futbolda var. Hızlı hücum, tek pasta atak var ama Fenerbahçe oyununun tüm maç boyunca buna dayalı olması rahatsız ediyor.

Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel patladı! ’Fenerbahçe Anadolu takımı gibi...’

Koşuyorlar, mücadele ediyorlar, defans üçlüsü de takımı iyi çıkarıyor ama Fenerbahçe'nin bir set oyunu, yerleşik saha oyunu yok. Fenerbahçe'nin biraz daha kısa paslarla rakip sahada pozisyon bulması gerekiyor.

Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel patladı! ’Fenerbahçe Anadolu takımı gibi...’

TARAFTAR İSYAN ETTİ, YÖNETİMİ İSTİFAYA DAVET ETTİ

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında baştan sona önde götürdüğü karşılaşmayı 2-1 kaybetti.

Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel patladı! ’Fenerbahçe Anadolu takımı gibi...’

Bu sezon üçüncü mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın değişiklikleri tepki çekti. Takımın gole ihtiyacı varken Crespo'yu oyuna alan Pereira, eleştiri oklarını üstüne çekti.

Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel patladı! ’Fenerbahçe Anadolu takımı gibi...’

MERGİM BERİSHA OYUNA GİREMEDİ

Sezon başında Salzburg'tan transfer edilen Mergim Berisha, dün takımın gole ihtiyacı olduğu anlarda oyuna giremedi.

Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel patladı! ’Fenerbahçe Anadolu takımı gibi...’

Bu sezon Süper Lig'de yalnızca Kasımpaşa maçında ağları sarsan Berisha maça yedeklerde başladı ve oyuna giremedi.

Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel patladı! ’Fenerbahçe Anadolu takımı gibi...’

Takımın en skorer ismi olan Enner Valencia ise ikinci yarının ortalarında oyuna girdi. Volkan Demirel ayrıca Valencia değişikliğinin de geç olduğunu ifade etti.

Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel patladı! ’Fenerbahçe Anadolu takımı gibi...’

Vitor Pereira, maç sonunda yaptığı açıklamada taraftarın kendilerine sabır göstermeleri gerektiğini daha iyi olacaklarını belirtti.

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Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel patladı! 'Fenerbahçe'de beni en çok rahatsız eden şey...'
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