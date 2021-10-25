SON DAKİKA

Son dakika haberi... Kritik öneme sahip olan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün Beştepe'de düzenleniyor. Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında iç ve dış meseleler bulunurken fahiş fiyatlar, koronavirüsle ve terörle mücadele gibi önemli başlıklar yer alıyor. Bu noktada, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI 25 EKİM 2021

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları, kritik toplanıtının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İşte, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili son gelişmeler;