Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 25 Ekim 2021
Giriş Tarihi: 25.10.2021 16:52 Son Güncelleme: 25.10.2021 16:52

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 25 Ekim 2021

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 25 Ekim 2021

Son dakika haberleri... Türkiye, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili gelecek olan açıklamayı bekliyor. Bu noktada, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün toplanıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında fahiş fiyatlar, koronavirüsle mücadele ve bölgesel gelişmeler gibi birçok önemli başlık bulunuyor. Peki, 25 Ekim 2021 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı? İşte, Bakanlar Kurulu (Kabine) Toplantısı kararları ve sonuçları

Son dakika haberi... Kritik öneme sahip olan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün Beştepe'de düzenleniyor. Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında iç ve dış meseleler bulunurken fahiş fiyatlar, koronavirüsle ve terörle mücadele gibi önemli başlıklar yer alıyor. Bu noktada, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI 25 EKİM 2021

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları, kritik toplanıtının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İşte, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili son gelişmeler;

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ, KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün toplanıyor. Beştepe'de düzenlenen toplantıda, iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak.

Erdoğan'ın, saat 19.00 dolaylarında Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili olarak açıklama yapması bekleniyor.

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KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEM MADDELERİ ARASINDA NELER VAR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Bakanlar Kurulu'nda sıcak gündem ve dış politikaya ilişkin önemli konular masaya yatırılacak ve ilgili bakanlar tarafından sunum yapılacak.

ROMA'DAKİ TOPLANTI ÖNCESİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar ve yol haritası Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında görüşülecek. Burada ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

TERÖRE KARŞI KARARLILIK

Terörle mücadele de kabine toplantısı gündeminde yer alıyor. Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

SURİYE'DEKİ TEHDİT VE YENİ PLAN

Terörle mücadelenin yanında Türkiye için masada bir alternatif olan sınır güvenliğimizi temin ve operasyon konusu da enine boyuna değerlendirilecek.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE VAKA VE VEFAT SAYILARI

Artış eğiliminde olan koronavirüs vaka sayıları da kabinede konuşulacak. Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak. Bilindiği gibi kovid-19 pandemisinde dün itbarıyla günlük vefat tablosunda 217 rakamı görüldü.

FIRSATÇILAR VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kabinede öncelikli gündem maddeleri arasında fahiş fiyatlarla mücadelede atılan adımların takibi de olacak. Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alınmış ve hem yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirilmiş hem de Tarım Kredi Kooperatif marketleri devreye alınmıştı.

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SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 25 Ekim 2021
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