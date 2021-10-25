SON DAKİKA | Kredi faiz oranları düştü! 25 Ekim 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları

Son dakika haberleri... Merkez Bankası'nın politika faizi indirimi sonrasında kamu bankalarından da kredi faiz oranları indirimi geldi. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi ile ilgili indirime gidildiğini bildirdi. Bu doğrultuda, güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bilindiği gibi, konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları değişiklik gösteriyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yeni kredi faiz oranı nedir? İşte, bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları 25 Ekim 2021
22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.
Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.
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Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.
Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç - taşıt - konut kredi faiz oranları öğrenmeye çalışıyor. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları tablosu!
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.59
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.61
Taşıt kredisi: 1.50
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.60
Taşıt kredisi: 1.54
Ev kredisi: 1.38
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.61
Konut kredisi: 1.58
GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.74
Konut kredisi: 1.52
Taşıt kredisi: 1.62
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
Bireysel ihtiyaç kredisi: 2.19
Konut kredisi: 1.44
Taşıt kredisi: 1.54
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.39
Taşıt kredisi: 1.55
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.68
Taşıt kredisi: 1.81
İhtiyaç kredisi: 1.89
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.39
Konut kredisi: 1.69
Taşıt kredisi: 1.85