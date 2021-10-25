TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde, mavi ve kırmızı takım üyeleri olan ana kadro yarışmacıları hafta boyunca oynanan eleme adayı ile dokunulmazlık oyunları ardından Hasan, Sergen, Dilara, Emre, Pelin ve Rabia arasından birisi kritik eleme gecesi sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından elenerek MasterChef 2021 şampiyonluk hayaline veda etti. Jüri şefler tarafından eleme potasında yer alan yarışmacıların hazırladığı ürünlerin tadılması sonrasında veda eden isim belli oldu. Bu bilgilerle bu hafta elenen isim ile ilgili detayları merak edenler "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik eleme adayı oyununda MasterChef'te elenen yarışmacı ve diğer tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;