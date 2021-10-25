Son dakika: Penaltı tekrarlanmalı mıydı? Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tartışmalı pozisyonlarını yorumladı

Süper Lig'de zorlu karşılaşmalar devam ediyor. Ligde 10. hafta heyecanı Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasıyla sona erdi. Yüksek tansiyonda geçen dev derbi, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Larin'in golleriyle galip gelen siyah-beyazlılar, puanını 20'ye yükseltti. Galatasaray'ın tek golünü ise Cicaldau kaydetti.
Derbide ilk golü bulan Galatasaray, 1-0'lık üstünlüğü korumayı başaramadı. İlk yarı sona ermeden skoru 1-1'e getiren Beşiktaş, ikinci yarıda 2-1'i yakaladı.
Son dakikalarda baskısını arttıran Galatasaray, Beşiktaş savunmasını aşamadı. Maça damga vuran pozisyon ise konuk ekibin kazandığı penaltı oldu.
Penaltı atışında topun başına geçen Mostafa Mohamed, kaleci Ersin Destanoğlu'nu geçmeyi başaramadı. Maç sonunda ise Fatih Terim, penaltıyı Cicaldau'nun kullanması gerektiğini söyledi.
İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları...
Larin hep arka direk. Arka direğe nasıl önlem almazsın! Demek ki iyi analiz etmiş teknik ekiptekiler.
Bugün kaleciler sonucu belirledi. Biri büyük hata yaptı, biri penaltı kurtardı. Takımlar arasında çok fark yoktu. Beşiktaş geçen seneki Beşiktaş değil.
Alex Teixeira'nın Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı dirsek net sarı kart. Kasıtlı olarak yapıyor. Teixeira'nın Taylan'ın ayağına basmasına kart vermem.
Beşiktaş'ın 2. golünden önceki Batshuayi ve Nelsson pozisyonunda hiçbir şey yok. Hakem de inanmamış. VAR da inanmamış. Çok da doğru karar.
Burada zaten VAR devreye girmez. Çünkü yeni pozisyon, korner oldu artık. Bu pozisyonda bir şey yok.
Galatasaray'ın kazandığı penaltı, penaltıların babası. Karar doğru. Mostafa Mohamed, penaltı kullanırken tam 3 oyuncu ceza sahasına giriyor.
Kitaba göre bu penaltının tekrarlanması gerekiyordu.