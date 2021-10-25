Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Usta yorumcu kaçan penaltı için Fatih Terim’e yüklendi! “Anlam veremiyorum, şov yaptı…”
Giriş Tarihi: 25.10.2021 22:24 Son Güncelleme: 25.10.2021 22:27

Son dakika: Usta yorumcu kaçan penaltı için Fatih Terim’e yüklendi! “Anlam veremiyorum, şov yaptı…”

Son dakika: Usta yorumcu kaçan penaltı için Fatih Terim’e yüklendi! “Anlam veremiyorum, şov yaptı…”

Son dakika haberi… Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Galatasaray’ı ağırladı. Milyonların seyrettiği dev derbi, Beşiktaş’ın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Son dakikaları nefes kesen zorlu mücadeleye Mostafa Mohamed’in kaçırdığı penaltı damga vurdu. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, kaçan penaltının ardından Fatih Terim’i eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Süper Lig'de 10. hafta, Beşiktaş - Galatasaray derbisine sahne oldu. Zirve yarışı için oldukça önemli bir karşılaşma olan dev derbi, Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Cyle Larin'den gelen 2 golle sahadan 3 puanı almayı başardı. Galatasaray'ın ise tek golünü Alexandru Cicaldau kaydetti.

Karşılaşmaya maçın sonunda yaşanan penaltı pozisyonu damga vurdu. Son saniyelerde baskısını arttıran Galatasaray, Beşiktaş kalesinde tehlikeli pozisyonlara girdi.

Beşiktaş'ın deneyimli savunmacısı Vida, ceza sahasında elle oynayınca maçın hakemi Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışı için topun başına geçen Galatasaray'ın formda golcüsü Mostafa Mohamed, topu sol köşeye gönderdi.

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Mısırlı golcünün penaltısını doğru köşeye uçarak kurtarmasını bildi.

Penaltı pozisyonun ardından Galatasaray, baskıyı arttırsa bile iyi savunma yapmayı başaran Beşiktaş, sahadan galip ayrılmayı başardı.

Maçın son düdüğünün ardından usta yorumcu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın kaçırdığı penaltı için Fatih Terim'e yüklendi.

İşte Levent Tüzemen'in yorumları…

Bu takımın penaltıcısı Mostafa Mohamed mi? Fatih Terim'in buna müdahale etmemesine anlam veremiyorum. Galatasaray'da penaltı atacak en son kişiydi.

Galatasaray pazar günü idman yaparak şov yaptı ama oyun olarak karşılığını veremedi.

Fatih Terim'in yanlış transferlerinden birisi Berkan Kutlu. Oyun içinde yanına bile pas veremiyor.

Dev derbi sonrası Beşiktaş, puanını 20'ye yükseltirken, Galatasaray 17 puanda kaldı.

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Son dakika: Usta yorumcu kaçan penaltı için Fatih Terim’e yüklendi! “Anlam veremiyorum, şov yaptı…”
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