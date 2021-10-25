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Giriş Tarihi: 25.10.2021 07:33 Son Güncelleme: 25.10.2021 07:34

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için gözler MEB’te!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için gözler MEB’te!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri son dakika haberi olarak duyurulacak. MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre Kasım ayında sözlü sınav yapılacak. Yaklaşan sınav tarihi öncesi adaylar gözlerini sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtına çevirdi. Bilindiği üzere MEB tarafından yayınlanacak merkezler sonrasında hangi alanda mülakata katılacaklarını öğrenecekler. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? MEB 2021 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ile ilgili sorgulamalar an itibariyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen 15 bin öğretmen ataması için gözler sözlü mülakat yerleri sorgulama ekranına çevrildi. MEB bünyesindeki eğitim kurumlarına yapılacak 15 bin atamalara ilişkin başvuruların ardından adaylar sözlü sınava katılım sağlayacakları yerleri bekleyişe geçti. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? MEB 2021 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri sorgulama ekranı!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) duyurusunun ardından açıklanacak. Duyurusu sonrası başvuruları kabul edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan farklı branşlara sahip binlerce öğretmen adayının gözü, sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat yeri sorgulama ekranında olacak. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri için sonuçlar, kimlik bilgileri ile öğrenilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen ataması tercih işlemleri 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak.

Sonuçlar 31 Ocak 2022 tarihinde duyurulacak. Böylece öğretmen ek atamaları bu yıl ikinci dönem başlamadan gerçekleştirilmiş olacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 25 Ekim 2021 tarihinde yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.

Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için gözler MEB’te!
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