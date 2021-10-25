Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tv yayın akışı: Bugün TV’de ne var? 25 Ekim 2021 Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:15

Tv yayın akışı: Bugün TV’de ne var? 25 Ekim 2021 Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

Tv yayın akışı: Bugün TV’de ne var? 25 Ekim 2021 Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

Pazartesi gününe ilişkin tv yayın akışı listesi belli oldu. Her gün ne izleyeceğine karar veremeyenler tv yayın akışına bakarak tv’de bugün ne var sorusuna yanıt arıyor. 25 Ekim akşamı birbirinden iddialı yapımlar dizi severlerle buluşurken aksiyon türündeki filmlerde izleyicilerle bulaşacak. Peki Bugün TV’de ne var? 25 Ekim 2021 Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi ve detayları…

Tv yayın akışı listesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bu akşam Kanal D'de Medusa Darbesi, ATV'de Kalp Yarası gibi yapımlar yayınlanacak. Haftanın ilk gününü evde televizyon karşısında geçirmek isteyenler, Cumartesi akşamları yayınlanan dizi ve programları araştırıyor. Peki Bugün TV'de ne var? 25 Ekim 2021 Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

ATV YAYIN AKIŞI

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kalp Yarası

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:00 Bizim Köyün Kızları

15:30 Dünya Hali

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık

13:00 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18 :10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Mucize Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Suikastçi

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Medusa Darbesi

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Tv yayın akışı: Bugün TV’de ne var? 25 Ekim 2021 Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi
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