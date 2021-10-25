Tv yayın akışı: Bugün TV’de ne var? 25 Ekim 2021 Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

Tv yayın akışı listesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bu akşam Kanal D'de Medusa Darbesi, ATV'de Kalp Yarası gibi yapımlar yayınlanacak. Haftanın ilk gününü evde televizyon karşısında geçirmek isteyenler, Cumartesi akşamları yayınlanan dizi ve programları araştırıyor. Peki Bugün TV'de ne var? 25 Ekim 2021 Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi
ATV YAYIN AKIŞI
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16: 20 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kalp Yarası
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:00 Bizim Köyün Kızları
15:30 Dünya Hali
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18 :10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Mucize Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Suikastçi
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Medusa Darbesi