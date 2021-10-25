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Giriş Tarihi: 25.10.2021 15:17

Üniversiteler kapanacak mı, tamamen online eğitime geçilecek mi? 2021-2022 Üniversiteler tekrar kapanır mı?

Üniversiteler kapanacak mı, tamamen online eğitime geçilecek mi? 2021-2022 Üniversiteler tekrar kapanır mı?

Üniversiteler kapanacak mı sorusu, yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Eylül ayı itibarı ile birçok üniversitede hibrit eğitim modeli uygulanırken vaka sayısı nedeniyle üniversiteler kapanacak mı konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Hatırlanacağı gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitimde kararlılık vurgusu yapmıştı. Öte yandan, YÖK tarafından da uzaktan eğitimle ilgili önemli bir karar alındı. Peki, 2021-2022 Üniversiteler kapanacak mı, tamamen online eğitime geçilecek mi? İşte, üniversiteler kapanır mı konusuyla ilgili son gelişmeler

Son dakika haberleri... Ekim ayının sonlarına gelinirken üniversiteler kapanacak mı sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Birçok üniversitede hibrit eğitim modeli uygulanırken öğrenciler ve velileri vaka sayısı nedeniyle endişe ediyor. Bu doğrultuda, üniversiteler kapanacak mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitimde kararlılık vurgusu yaparken YÖK'den de önemli bir talimat geldi. Peki, 2021-2022 Üniversiteler kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Üniversitelerde tamamen online eğitim olur mu? İşte, detaylar

ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Üniversitelerin kapanması ile ilgili yeni bir gelişme bulunmuyor; ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz haftalarda şu açıklamalar yapılmıştı...

Kovid-19 salgınında aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğuna işaret eden Koca, "Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum." dedi. Bakan Koca yazılı açıklamasında şunları söyledi: Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, gençler üzerindeki ektisi, aşı programımız ve yerli aşımız Turkovac'ın güncel durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Koca sözlerini şöyle sürdürdü;

Okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakaların yaş ortalaması düşmeye başlamıştı. Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek. Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

Aşı programımızda da bir miktar yavaşlama hissedilir hale geldi. Aşıların etkililiği ve hastaneye yatışları azalttığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Aşı olarak toplum bağışıklığını elde etmeli ve salgının seyrine dur demeliyiz. Yakında yaşanmaya başlayan hareketlilik sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerimizi acilen aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum.

YÖK'TEN KRİTİK KARAR!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, salgın koşullarıyla sınırlı olmak üzere üniversitelerde pedagojik eğitim derslerinin yüzde 40'ının uzaktan öğretim yoluyla verilebileceğini kararlaştırdı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünün 2021-2022 eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere sunduğu teklif, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelendi.

Buna göre, salgın koşullarıyla sınırlı olmak kaydıyla üniversite senatolarının uygun görmesi halinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı derslerinin en fazla yüzde 40'ının mevcut mevzuat çerçevesinde uzaktan öğretim yoluyla verilmesi uygun görüldü.

Özel öğretim yöntemleri ve öğretmenlik uygulaması gibi uygulamalı dersler bu kapsamın dışında bırakıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YANIT VERMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etmişti;

"Halihazırda 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Yükseköğretimde de bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim öğretimin başlamasının sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların buna göre yapılmasında fayda görüyorum."

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Üniversiteler kapanacak mı, tamamen online eğitime geçilecek mi? 2021-2022 Üniversiteler tekrar kapanır mı?
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