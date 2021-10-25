Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 25 Ekim 2021 Pazartesi Günlük burç yorumları!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Ekim 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 25 Ekim 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 25 EKİM 2021 PAZARTESİ

Koç: Her ne kadar hafta sonunu dinlenmeye ayırmış olsan da bunu pek başarabilmiş gibi gözükmüyor. Kendini geliştirmek için yeni konulara eğilim göstermek isteyebilirsin.

Boğa: Ayın son günlerine yaklaştığımız bugünlerde harcamalarını kontrol etmek isteyebilirsin. Yaşam alanında yapacağın ufak dokunuşlar, evinin havasını değiştirecek.

İkizler: Değişken ruh halini dışarıya yansıtmamak için kendi kendinle kalmayı tercih edebilirsin. Evde geçirdiğin süre boyunca sosyal medyada fazlaca vakit geçirebilirsin.

Yengeç: Başkalarını düşünmek yerine kendini artık daha çok düşünmeye başlıyorsun. Hayatını merkezine aldığında, sonucun seni daha fazla mutlu edeceğine şahitlik edeceksin.