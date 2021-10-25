Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 25 Ekim 2021 Pazartesi Günlük burç yorumları!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Ekim 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 25 Ekim 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Her ne kadar hafta sonunu dinlenmeye ayırmış olsan da bunu pek başarabilmiş gibi gözükmüyor. Kendini geliştirmek için yeni konulara eğilim göstermek isteyebilirsin.
Boğa: Ayın son günlerine yaklaştığımız bugünlerde harcamalarını kontrol etmek isteyebilirsin. Yaşam alanında yapacağın ufak dokunuşlar, evinin havasını değiştirecek.
İkizler: Değişken ruh halini dışarıya yansıtmamak için kendi kendinle kalmayı tercih edebilirsin. Evde geçirdiğin süre boyunca sosyal medyada fazlaca vakit geçirebilirsin.
Yengeç: Başkalarını düşünmek yerine kendini artık daha çok düşünmeye başlıyorsun. Hayatını merkezine aldığında, sonucun seni daha fazla mutlu edeceğine şahitlik edeceksin.
Aslan: Çevrende bazı arkadaşlarının sana karşı tavırlarının değiştirdiğini görmen seni çeşitli sorgulamalara itebilir. Nedenini öğrenmek ve varsa hatanı telafi etmek isteyeceksin.
Başak: Büyük resme bakarken aslında ufak detayların gözünden kaçtığını fark edeceksin. Kendi işinin sahibi bir Başak burcuysan iş yerinde, kontrolün dışında gelişen olaylar seni sinirlendirebilir.
Terazi: Yaşam alanında değişikliğe gitmek istiyorsun. Değişim rüzgarları evinde eserken, evde fazlalık olduğunu düşündüğün eşyaları bir yardım kuruluşuna bağışlayabilirsin.
Akrep: Giyim konusunda tarzın ile ilgili değişiklikler yapmak istiyorsun. Kendinde kültürel anlamda eksik hissettiğin konuları saptayıp, o alanların üzerine daha çok yoğunlaşabilirsin.
Yay: Kendine daha fazla odaklanmak istiyorsun. Akşamüzeri yakın arkadaşlarından gelen bir telefon ile beklemediğin bir organizasyona dahil olabilirsin.
Oğlak: Duygusal olarak karar verdiğin konularda yanıldığını öğreniyorsun. Yüzleşmeler, yaşamının önemli kararlarını yeniden sorgulatabilir.
Kova: Hedeflerine ilerlemekten geri adım atmıyorsun. Bu yüzden de karşına gelen sorunlarla mücadele ederken, hırsından güç almayı ve sorunların önüne geçmeyi başarıyorsun.
Balık: Aklındaki soru işaretlerini gidermek için kendine sorman gereken sorular olabilir. Gün içerisinde göreceğin bir eşya seni geçmişe götürecek.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Koç Burçları: Ekim ayının son haftası, senin için ikili ilişkileri gündeme getiriyor. Özellikle dargın olduğun kişilerden gelecek adımlar seni şaşırtabilir. Yaşa alanında değişiklik yapmayı da ihmal etmeyeceksin.
Boğa Burçları: Bir ayı daha geride bırakıyorsun. Ekim ayı geride kalırken ay boyunca yaptıklarını değerlendirmek isteyebilirsin. Hedeflerine yenilerini eklerken, motivasyonunu sağlamayı da başaracaksın.
İkizler Burçları: İş, aile, arkadaşların… Sosyal yaşantında gündeminde ne kadar konu varsa hepsini masaya yatırıyorsun. Zaman akıp geçerken yerinde saymak istemezsin değil mi? Yeni uğraşlar edinmek kendini iyi hissetmeni sağlayacak.
Yengeç Burçları: Yalnız kaldığında aklına gelen geçmiş seni fazlaca meşgul ediyor. Daha fazla yerinde saymak neden? Ertelediğin, yarım bıraktığın her ne varsa bu hafta gündemin onlar olacak.
Aslan Burçları: Aile konusunda oldukça hassassın. Bu hafta karşılaşacağın olaylar senin için bunu kanıtlar nitelikte olabilir. Eksik yaptığın her ne varsa, daha fazla geç olmadan dikkatini toplamalısın.
Başak Burçları: Sakin bir hafta seni bekliyor. Plan ve programlarının tıkır tıkır işlemesi için oldukça dikkatli olacaksın. Salı günü senin için öne çıkarken, beklemediğin anda müjdeli haberler kapını çalabilir.
Terazi Burçları: Yenilikçi yönün bu hafta hareket alanını genişletecek. İlgilendiğin merak duyduğun konuların peşinden ayrılmıyorsun. Seni sen yapan özellikler bu hafta ön planda olacak.
Akrep Burçları: Gökyüzünün programı seni yakından ilgilendiriyor. Mücadele gezegeni burcunda hareket etmeye başlarken, seni birçok konuda etkileyebilir. Açık sözlü davranışların beklemediğin sonuçlara yol açabilir, dikkat!
Yay Burçları: Beklentilerinin karşılık bulması elini güçlendiriyor. Senin için oldukça güzel bir hafta başlangıcı olacak. Pazartesi günü çalacak bir telefon ile hiç ummadığın gelişmelere tanıklık edebilirsin.
Oğlak Burçları: Üzerindeki rehavet ayın son haftasında ortadan kalkacak. Üstlendiğin sorumlulukların üstesinden gelecek olman seni daha güçlü birisi yapabilir. Yoğun bir programın olacak, kendine de vakit ayırmayı unutma.
Kova Burçları: Engeller seni yolundan döndürmüyor. Her şeye baştan başlayacağın bu hafta, geleceğin için ilk adımları atacaksın. İkili ilişkilerin de alacağın kararlar çevrende şok etkisi yaratabilir.
Balık Burçları: Hayatına karışmak isteyenlere karşı tavırların net. Kimseye geçit vermiyorsun. Bulunduğun çevrenden duyduğun rahatsızlıklar bu hafta sona erecek. Düşündüklerin için somut bir adım atmaya ne dersin?