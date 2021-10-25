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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Yarım puanı bile hak etmediler

VOLKAN DEMİR
Yarım puanı bile hak etmediler

“Sahada her şeyimizi verdik. Baskılı oynadık, rakibi sahasından çıkarmadık. Ancak bazen futbol adaletsizdir. Taraftarın protesto etmesi normal. Çünkü hayal kırıklığı yaşıyorlar”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şanssızlıktan yakındı. Portekizli çalıştırıcı, "Sahada her şeyimizi verdik, baskılı oynadık ve onları sahalarına hapsettik. Ancak futbol bazen adaletsizdir. Rakibimiz, iki kere geldi ve iki gol attı. Aslında yarım puanı bile hak etmediklerini söyleyebilirim. Bizim yapacağımız tek şey savaşmaya devam etmek. Kaybedilen üç puan için çok üzgünüz. Bu yenilgiyi telafi etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

MAÇLARDAN İDMAN YAPAMIYORUZ
Son dönemde düşüş yaşadıklarını dile getiren Pereira, "Bunun sebebi, yoğun maç programı nedeniyle istediğimiz seviyede antrenman yapamamaya başladık. Ayrıca çok sayıda milli takımlara giden oyuncularımız oldu. Kısa zaman içerisinde toparlanıp, hedefimize yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" dedi. Taraftarın protestosunun çok normal olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Hayal kırıklığı yaşıyorlar. Onlar için çalışmamız gerekiyor. Çünkü onlar kulübün ruhu" diye konuştu.

LİGDEKİ son iki maçında 6 puan kaybeden Pereira yönetimindeki Fenerbahçe (2M), bu sezonun ilk sekiz haftasında 5 puan bırakmıştı (6G/1B/1M).

KUNTZ MÜCADELEYİ TRİBÜNDEN İZLEDİ
TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında tribündeydi. Alman çalıştırıcının bugün de Beşiktaş- Galatasaray derbisinde Vodafone Park'ta olacağı belirtildi. Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası Elemeleri'nde 13 Kasım'da evinde Cebelitarık, 16 Kasım'da da deplasmanda Karadağ ile oynayacak.

SERDAR ILK GOLÜNÜ ATTI SEVINCI YARIM KALDI
İSMİ listede olmadığı için Avrupa Ligi'nde forma giyemeyen Serdar Dursun, Fenerbahçe ile ilk gol sevincini dün yaşadı. 5. kez takımda kendine yer bulan 30 yaşındaki oyuncu, ikinci kez sahaya ilk 11'de çıktı (ilki Kasımpaşa-56 dk. oynadı), 80'de skoru 1-1'e getiren golü kafayla ağlara gönderdi ama yenilgiye engel olamadı. Bu aynı zamanda F.Bahçe'nin rakip filelere kafayla attığı ilk gol oldu

BERKE ÖZER SINIFI GEÇEMEDİ
ALTAY Bayındır'ın 1 maçlık cezası nedeniyle Alanyaspor karşılaşmasında kaleye geçen Berke Özer, performansıyla sınıfta kaldı. İlk devrede Akdeniz ekibinin kendi yarı sahasına çekilmesi nedeniyle kalesinde tehlike yaşamayan 22 yaşındaki eldiven, ikinci devrede isabet eden 3 şutun ikisini ağlarında gördü. Berke, Alanya karşısında hayal kırıklığıyla maçı tamamladı.

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Yarım puanı bile hak etmediler
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