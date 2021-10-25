Yasaklar geri gelir mi? Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar geri gelecek mi, son durum nedir?

Koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ediyor. Bu noktada, yasaklar geri gelir mi konusuyla ilgili araştırmalar da yoğunluk kazandı. Herkesin bildiği gibi, normalleşmeye geçilmeden önce uygulanan süreçte, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyordu. Normalleşme sürecine geçilmesinin ardından yasaklar kademeli bir şekilde tamamen kalktı. Peki, artan vaka sayısının ardından Kasım ayında yasaklar geri gelecek mi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar geri gelir mi? İşte, son bilgiler
Yasakların geri gelmesine ilişkin henüz bir bilgi ya da alınan karar bulunmuyor. Artan vaka sayısının bu haftaki Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında olması bekleniyor.
Yasakların geri gelmesine dair resmi bir açıklama yapıldığında haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez.
Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.
Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart.
Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var.