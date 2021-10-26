Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 200 bin TL, 300 bin TL, 400 bin TL ve 500 bin TL konut kredisi hesaplama ekranı: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları
Giriş Tarihi: 26.10.2021 15:59

200 bin TL, 300 bin TL, 400 bin TL ve 500 bin TL konut kredisi hesaplama ekranı: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları

200 bin TL, 300 bin TL, 400 bin TL ve 500 bin TL konut kredisi hesaplama ekranı: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları

Konut kredi hesaplama ekranı, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın aldığı kararın ardından merak konusu oldu. Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesiyle beraber kamu bankalarından Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank da konut kredisi faiz oranları ile ilgili indirim kararı alındı. Bu gelişmenin ardından 100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL, 400 bin TL ve 500 bin TL konut kredisi çekmeyi düşünenler kredi hesaplama ekranı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredi faiz hesaplama ekranı

Merkez Bankası'nın aldığı politika faizi indirimi kararının ardından kamu bankaları da harekete geçti. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, konut kredilerinde indirime gitti. Bu noktada, konut kredisi hesaplama ekranı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Ev almak için 100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL, 400 bin TL veya 500 bin TL'den fazla kredi çekmeyi düşünenler, güncel faiz oranları ile konut kredisi hesaplama ekranını öğrenmeye çalışıyor. Peki, konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredi faiz oranı hesaplama ekranı 2021

3 KAMU BANKASINDAN ORTAK AÇIKLAMA

22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

VAKIFBANK KONUT KREDİ HESAPLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

HALKBANK KONUT KREDİ HESAPLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİ HESAPLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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200 bin TL, 300 bin TL, 400 bin TL ve 500 bin TL konut kredisi hesaplama ekranı: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları
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