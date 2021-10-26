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Giriş Tarihi: 26.10.2021 20:06 Son Güncelleme: 26.10.2021 20:06

26 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 26 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları

26 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 26 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye’de corona virüsü vaka - vefat rakamları

1 yıldan fazla süredir ülkemizde ve dünyada etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin son veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü tablosu verilerine erişmek isteyenler “26 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 26 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

Sağlık Bakanlığı son dakika 26 Ekim koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek Sağlık Bakanı Fahrettin koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA: 26 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNCEL TÜRKİYE VAKA VE VEFAT SAYILARI

Bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka - vefat tablosu verilerine ilişkin 26 Ekim korona tablosu verileri şöyle;

26 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 643

VEFAT SAYISI: 215

İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 467


25 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 663

VEFAT SAYISI: 232

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 824

24 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 792

VEFAT SAYISI: 195

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403

23 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 217

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 663



22 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 192

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 302

21 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 465

VEFAT SAYISI: 198

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 160

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26 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 26 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları
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