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Giriş Tarihi: 26.10.2021 10:37 Son Güncelleme: 26.10.2021 10:37

29 Ekim’de okullar tatil mi ve üniversiteler kapalı mı? 29 Ekim tatil olacak mı, yarım gün mü ve özel sektör resmi tatil mi?

29 Ekim’de okullar tatil mi ve üniversiteler kapalı mı? 29 Ekim tatil olacak mı, yarım gün mü ve özel sektör resmi tatil mi?

Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü bu hafta kutlanacak. Vatandaşlar büyük bir heyecanla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için gün sayıyor. Öğrenciler ise 29 Ekim’de okullar tatil mi, üniversiteler kapalı mı sorularına yanıt arıyor. 29 Ekim tatil olacak mı, yarım gün mü, özel sektör resmi tatil mi gibi sorular da yılın son resmi tatiline ilişkin merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Resmi Gazete’deki bilgiler ışığında bu özel tarih hakkında merak edilenlerin yanıtı.

Bu yılın son resmi tatili ve milli bayramı olan 29 Ekim milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bayram tatili için plan yapmaya hazırlanan pek çok vatandaş, 29 Ekim tatil olacak mı, yarım gün mü, özel sektör resmi tatil mi sorularına yanıt arıyor. Okulların açılmasının üzerinden geçen bir buçuk ayın ardından, pek çok öğrenci ve veli de 29 Ekim'de okullar tatil mi, üniversiteler kapalı mı diye merak ediyor. İşte konuyla ilgili son durum ve 29 Ekim tatil süresi!

29 EKİM TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de ve KKTC'de milli bayram olarak kutlanmaktadır. Bu yıl Cuma gününe tekabül eden 29 Ekim tam gün resmi tatil olacak. Bu tarihte okullar, üniversiteler, devlet daireleri ve özel iş yerleri tam gün tatil yapacak.

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 28 Ekim de yarım gün tatil edilmektedir. Bu kapsamda 28 Ekim Perşembe günü tüm kurumlarda yarım gün tatil olacak.

28 EKİM OKULLAR VE ÜNİVERSİTELERDE DERS OLACAK MI?

28 Ekim'de okullar ve üniversiteler öğlene kadar eğitim verecekler. Öğleden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili başladığı için kapalı olacak.

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 3 buçuk gün olacak. Bu süre zarfında okullar, üniversiteler, hastaneler, devlet daireleri, bankalar, postaneler ve tüm iş yerleri kapalı olacak.

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29 Ekim’de okullar tatil mi ve üniversiteler kapalı mı? 29 Ekim tatil olacak mı, yarım gün mü ve özel sektör resmi tatil mi?
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