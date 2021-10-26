Bu yılın son resmi tatili ve milli bayramı olan 29 Ekim milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bayram tatili için plan yapmaya hazırlanan pek çok vatandaş, 29 Ekim tatil olacak mı, yarım gün mü, özel sektör resmi tatil mi sorularına yanıt arıyor. Okulların açılmasının üzerinden geçen bir buçuk ayın ardından, pek çok öğrenci ve veli de 29 Ekim'de okullar tatil mi, üniversiteler kapalı mı diye merak ediyor. İşte konuyla ilgili son durum ve 29 Ekim tatil süresi!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de ve KKTC'de milli bayram olarak kutlanmaktadır. Bu yıl Cuma gününe tekabül eden 29 Ekim tam gün resmi tatil olacak. Bu tarihte okullar, üniversiteler, devlet daireleri ve özel iş yerleri tam gün tatil yapacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 28 Ekim de yarım gün tatil edilmektedir. Bu kapsamda 28 Ekim Perşembe günü tüm kurumlarda yarım gün tatil olacak.
28 Ekim'de okullar ve üniversiteler öğlene kadar eğitim verecekler. Öğleden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili başladığı için kapalı olacak.
28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 3 buçuk gün olacak. Bu süre zarfında okullar, üniversiteler, hastaneler, devlet daireleri, bankalar, postaneler ve tüm iş yerleri kapalı olacak.