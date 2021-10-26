7 yaşındaki başarılı kalecinin hayali gerçek oldu! Fernando Muslera...

MAÇ ELDİVENLERİNİ İMZALAYARAK GÖNDERECEK

Formasını imzalayan Muslera'nın, maç eldivenlerini de imzalı şekilde kendisine yollayacağını aktaran Çakmakçı, "Muslera bana; inşallah büyüyünce iyi bir kaleci olursun dedi. Formamı imzaladı, bana sarıldı. Benim gazetedeki haberlerimi gösterdim. Ayrıca maç eldivenlerini imzalayıp bana göndereceğini de söyledi. Muslera benim instagram hesabımı takip etti. Artık idmanlarıma daha da dikkat edeceğim çünkü Muslera beni takip etmeye başladı. Muslera gibi bir kaleci benim çalışmalarımı izledi, beni tebrik etti. Bundan dolayı motivasyonum arttı ve çok onurlandım. Muslera'nın tercümanı Mert abime destekleri için çok teşekkür ediyor ve buradan tekrardan onun doğum gününü kutluyorum" diye konuştu.

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