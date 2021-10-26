SON DAKİKA

Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Son Dakika: 26 Ekim 2021 Salı Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 26.10.2021 08:01 Son Güncelleme: 26.10.2021 08:02

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Son Dakika: 26 Ekim 2021 Salı Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Son Dakika: 26 Ekim 2021 Salı Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri sabah saatleri itibarıyla gündemdeki yerini aldı. Son dönemde büyük bir yükseliş gösteren sarı metal alış ve satış rakamları bu noktada önem kazanmaya devam ediyor. 26 Ekim Salı bugün 22 ayar bilezik 499 TL’den işlem görürken çeyrek altın ise 557 TL’den işlem görmektedir. Peki; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika verileri.

Son dakika! Altın fiyatlarında yükseliş 26 Ekim Salı günü de sürmeye devam ediyor. Son dönemde hareketli grafiğe sahip olması nedeniyle yatırımcıların gündeminde yer alırken aynı zamanda hediye amaçlı da kullanıldığı biliniyor. Bugün çeyrek altın 883 liradan işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin 686 liradan işlem görmektedir. 26 Ekim Salı gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 499,54

SATIŞ: 518,86

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.632,00

SATIŞ: 3.706,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.686,00

SATIŞ: 3.742,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.555,49

SATIŞ: 3.625,30

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.767,00

SATIŞ: 1.834,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 883,00

SATIŞ: 917,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 557,24

SATIŞ: 557,18

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Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Son Dakika: 26 Ekim 2021 Salı Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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