SON DAKİKA

Son dakika! Altın fiyatlarında yükseliş 26 Ekim Salı günü de sürmeye devam ediyor. Son dönemde hareketli grafiğe sahip olması nedeniyle yatırımcıların gündeminde yer alırken aynı zamanda hediye amaçlı da kullanıldığı biliniyor. Bugün çeyrek altın 883 liradan işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin 686 liradan işlem görmektedir. 26 Ekim Salı gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri.