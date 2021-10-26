Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bülent Korkmaz rekor kırdı
Giriş Tarihi: 26.10.2021

Bülent Korkmaz rekor kırdı

UĞUR ÇEM
Bülent Korkmaz rekor kırdı
Alanyaspor'da Çağdaş Atan'dan eylülde görevi devralan Bülent Korkmaz, Süper Lig'de teknik direktör değişimi sonrası en çok fayda sağlayan çalıştırıcı oldu. 7 haftalık süreçte hiç yenilmeyen tecrübeli hoca, 2.43 puan ortalamasıyla kendi kariyer rekorunu kırdı. 5 galibiyet-2 beraberlik elde eden Korkmaz'ın 50 gündür bileği bükülmedi. Bu süreçte en çok golü ağlara gönderen ekipler (14) arasında yer alan Akdeniz kulübü, kalesinde de en az golü gören 2. takım oldu. G.Saray ve F.Bahçe'yi deplasmanda deviren Bülent Korkmaz, lider Trabzonspor ile berabere kalarak 13. sırada aldığı Alanyaspor'u zirve yarışına soktu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Sibel Can ve Emir Sarıgül aylar sonra birlikte görüntülendi! İşte Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün o anları!
SON DAKİKA | Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması: Konut kredisi faiz indirim oranları ne kadar?
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 25 Ekim 2021
Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde penaltı krizi! Fatih Terim'den dikkat çeken yorum... "Penaltıcıyı o da biliyor"
Son dakika: Büyükelçilerin geri adımı sonrası ABD'den yeni açıklama! Türkiye ile iş birliği vurgusu
Akşener'den akıllara zarar sözler: Ablam Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş
Son dakika: Penaltı tekrarlanmalı mıydı? Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tartışmalı pozisyonlarını yorumladı
İşçi ve işverenler dikkat! Yargıtay'dan flaş asgari ücret kararı geldi
Son dakika haberi... Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bülent Korkmaz rekor kırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA