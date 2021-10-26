Bülent Korkmaz rekor kırdı

Alanyaspor'da Çağdaş Atan'dan eylülde görevi devralan BülentKorkmaz, Süper Lig'de teknikdirektör değişimisonrası ençok fayda sağlayançalıştırıcıoldu. 7 haftalık süreçte hiçyenilmeyen tecrübeli hoca, 2.43puan ortalamasıyla kendi kariyerrekorunu kırdı. 5 galibiyet-2 beraberlik elde eden Korkmaz'ın 50 gündür bileği bükülmedi. Bu süreçte en çok golü ağlara gönderen ekipler (14) arasında yer alan Akdeniz kulübü, kalesinde de en az golü gören 2. takım oldu. G.Saray ve F.Bahçe'yi deplasmanda deviren Bülent Korkmaz, lider Trabzonspor ile berabere kalarak 13. sırada aldığı Alanyaspor'u zirve yarışına soktu.