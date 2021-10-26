DGS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 DGS ek tercih sonuçları – yerleştirme sonuç sorgula

DGS ek tercih sonuçları adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ek tercih başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından "DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arayan adaylar gözlerini ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Bu başlık altından; 2021 DGS ek tercih sonuçları ile ilgili son gelişmelere ulaşabilirsiniz.
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?
DGS ek tercih tarihlerini açıklayan ÖSYM; "2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır." Şeklinde açıklamada bulundu.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlarla ilgili henüz net bir tarih bilgisi bulunmuyor.
DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır.
DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
DGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI
DGS ek tercih boş kontenjanları duyuruldu. Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacak.
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