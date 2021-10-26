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Giriş Tarihi: 26.10.2021 21:12

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS 2. Ek tercih sonuçları için geri sayım sürüyor!

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS 2. Ek tercih sonuçları için geri sayım sürüyor!

DGS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Dikey Geçiş Sınavı kapsamında ilk yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlar için ikinci bir yerleştirme süreci gerçekleştirildi. Bu yerleştirmelerin sonuçları ise binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan başvuruların sonuçları için nefesler tutulurken, adaylar “DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuyla ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, DGS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

DGS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İlk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar boş kontenjanlara başvurularını belirtilen tarihlerde gerçekleştirmişti. Hal böyleyken DGS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Dikey Geçiş Sistemi kapsamındaki ikinci yerleştirmelere ilişkin sonuçların kısa zaman içerisinde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor. İşte ÖSYM ile DGS 2. Tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı. 2020 yılında DGS ek tercih işlemleri 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 19 Kasım 2020 tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl ise ek tercih işlemleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşti.

Geçen yılın bilgileri göz önüne alındığında bu yılki ek tercih sonuçlarının 29 Ekim-1 Kasım arasında açıklanması bekleniyor.

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

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DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS 2. Ek tercih sonuçları için geri sayım sürüyor!
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