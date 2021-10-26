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Giriş Tarihi: 26.10.2021 07:48

EDHO ne zaman başlıyor, bugün mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bu akşam var mı?

EDHO ne zaman başlıyor, bugün mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bu akşam var mı?

ATV ekranlarına Salı akşamları gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon merakla bekleniyor. Dizinin hayranları “EDHO ne zaman başlıyor, bugün mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bu akşam var mı?” sorularına yanıt ararken bilindiği üzere geçtiğimiz hafta yeni sezon yeni bölümden tanıtım fragmanı yayınlanmıştı. 200.bölüm fragmanında İlyas Çakırbeyli’nin başından vurulduğu sahne gündeme oturmuştu. Peki; EDHO bu akşam var mı? EDHO ne zaman başlıyor, bugün mü? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm detayları!

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Geçtiğimiz hafta 200.bölüm fragmanının yayınlanması ile birlikte yeni sezona bomba gibi bir giriş yapacak olan dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Bu kapsamda; "EDHO ne zaman başlıyor, bugün mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bu akşam var mı?" sorularına da yanıt aranmaya başlandı. İşte EDHO yeni bölüm için merak edilenler!

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta başlıyor. 200. bölümü ile ekrana gelen olan EDHO 26 Ekim Salı saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Uğur Yücel - Cemal Hünal sürprizi! EDHO 200. Yeni Bölüm Fragmanı (Yeni Sezon)

EDHO YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine girer.

Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.

İlyas, ailesini ve dostlarını kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin eder. Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.

Verilen savaşta kayıpların olmasıyla yeni müttefikler edinen İlyas, aldığı güçle gelen bütün teklifleri geri çevirir. Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.

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EDHO ne zaman başlıyor, bugün mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bu akşam var mı?
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