EDHO yeni sezona bomba transferler geldi! EDHO yeni sezon yeni oyuncuları kimler?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon yeni bölüm yayın tarihi geçtiğimiz günlerde belli oldu. 26 Ekim Salı akşamı ATV ekranlarına gelecek 200.bölüm merakla beklenirken tanıtım fragmanında yer alan İlyas Çakırbeyli'nin vurulduğu sahne gündeme oturdu. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapacak olan EDHO'ya pek çok yeni isim de dahil oldu. Peki; EDHO yeni sezon yeni oyuncuları kimler? İşte EDHO yeni sezon oyuncu kadrosu!
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) YENİ SEZON NE ZAMAN?
EDHO yeni bölüm yayın tarihi belli oldu. EDHO 26 Ekim Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.
YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.