Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EDHO yeni sezona bomba transferler geldi! EDHO yeni sezon yeni oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 26.10.2021 10:55

EDHO yeni sezona bomba transferler geldi! EDHO yeni sezon yeni oyuncuları kimler?

EDHO yeni sezona bomba transferler geldi! EDHO yeni sezon yeni oyuncuları kimler?

ATV ekranlarına Salı akşamları gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon 26 Ekim Salı akşamı izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yeni sezonu uzun bir süredir hayranları tarafından bekleniyordu. Geçtiğimiz hafta ise 200.yeni bölümden tanıtım fragmanı da yayınlandı. Öte yandan; EDHO oyuncu kadrosuna pek çok yeni isim katıldı. Peki; EDHO yeni sezon yeni oyuncuları kimler? İşte EDHO yeni sezon yeni oyuncuları!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon yeni bölüm yayın tarihi geçtiğimiz günlerde belli oldu. 26 Ekim Salı akşamı ATV ekranlarına gelecek 200.bölüm merakla beklenirken tanıtım fragmanında yer alan İlyas Çakırbeyli'nin vurulduğu sahne gündeme oturdu. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapacak olan EDHO'ya pek çok yeni isim de dahil oldu. Peki; EDHO yeni sezon yeni oyuncuları kimler? İşte EDHO yeni sezon oyuncu kadrosu!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) YENİ SEZON NE ZAMAN?

EDHO yeni bölüm yayın tarihi belli oldu. EDHO 26 Ekim Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.

YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Son dakika Beşiktaş - Galatasaray haberleri: Derbi sonrası flaş sözler! "Sergen Yalçın dua etsin, Fatih Terim..."
Son dakika haberler: Türkiye'de yakalanan MOSSAD ajanının ev arkadaşı konuştu!
3 milyon euro teklif edilmiş! Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın mı?
'Büyükelçi bildirisi' sınavının kaybedeni de onlar oldu!
Akşener'den akıllara zarar sözler: Ablam Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş
Sibel Can ve Emir Sarıgül aylar sonra birlikte görüntülendi! İşte Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün o anları!
Son dakika: Penaltı tekrarlanmalı mıydı? Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tartışmalı pozisyonlarını yorumladı
Son dakika haberi: Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması: Konut kredisi faiz indirim oranları ne kadar?
Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde penaltı krizi! Fatih Terim'den dikkat çeken yorum... "Penaltıcıyı o da biliyor"
ARKADAŞINA GÖNDER
EDHO yeni sezona bomba transferler geldi! EDHO yeni sezon yeni oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA