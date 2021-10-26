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Giriş Tarihi: 26.10.2021 07:34 Son Güncelleme: 26.10.2021 07:34

Emekli - memur maaşı 2022 zammı: Emekli ve memur ocak zammı ne zaman belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak?

Emekli - memur maaşı 2022 zammı: Emekli ve memur ocak zammı ne zaman belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak?

Emekli ve memur maaş zammı için milyonların geri sayımı başladı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarına göre belirlenecek olan zam oranıyla ilgili gelişmeler bu noktada vatandaşların son günlerde yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Hal böyleyken "2022 Emekli ve memur ocak zammı ne zaman belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte gelecek sene için Ocak ayı emekli memur zammı ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...

Enflasyon oranları göz önüne alınarak belirlenen memur ve emekli maaş zammı için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak son üç aylık oran kaldı. Hal böyleyken Ekim ayının sonuna yaklaşırken "2022 Emekli ve memur ocak zammı ne zaman belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Ocak ayı emekli memur zam oranı ve tüm detaylar...

Emekli ve memur ocak zammı için ilk verileri geldi: 2022 emekli ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?

6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 5 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek.

EMEKLİ OCAK ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül'de yüzde 1.25 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.

Emekli ve memur ocak zammı için ilk verileri geldi: 2022 emekli ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.23 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük zam oranı aşıldığı için fark çıktı.

Memur ve emekli ocak zam oranı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli ve memur ocak zammı hesaplama 2021!

Yüzde 5'lik Ocak artışına ilaveten 3 ayda yüzde 1.23 enflasyon farkı oluştu. Kesin oranlar için geriye 3 veri kaldı.Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı belli olacak.

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Emekli - memur maaşı 2022 zammı: Emekli ve memur ocak zammı ne zaman belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak?
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