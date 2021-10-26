Erling Haaland’ı sakatlık kabusu vurdu! Beşiktaş maçında...

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland, bu sezona fırtına gibi girse de sakatlıkları peşini bırakmıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ajax maçında daha önce geçirdiği sakatlık nükseden Haaland'ın ilk yarıyı kapatmış olması muhtemel.
Bild'ın haberinde Haaland ailesine yakın olan Jan Aage Fjörtoft golcü oyuncunun sakatlığı için, "Sanırım Ajax maçı onun bu yıl son maçıydı" dedi.
2021-2022 sezonunda 13 maça çıkan Haaland, ligde 6 maçta 9 gol atarken 4 de asist yaptı. Yıldız golcü, Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol, Almanya Kupası'nda ise 3 gol kaydetti.