Erling Haaland’ı sakatlık kabusu vurdu! Beşiktaş maçında...

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland, bu sezona fırtına gibi girse de sakatlıkları peşini bırakmıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ajax maçında daha önce geçirdiği sakatlık nükseden Haaland'ın ilk yarıyı kapatmış olması muhtemel.