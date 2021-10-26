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Giriş Tarihi: 26.10.2021 19:43 Son Güncelleme: 26.10.2021 19:49

Erling Haaland'ı sakatlık kabusu vurdu! Beşiktaş maçında...

Erling Haaland’ı sakatlık kabusu vurdu! Beşiktaş maçında...

Borussia Dortmund'un dünya yıldızı Erling Haaland, sakatlık kabusuyla karşı karşıya. Futbolun gelecekte adından en çok söz ettirmesi gereken Norveçli yıldız, bu sezona fırtına gibi bir giriş yapmıştı. Ancak Haaland, Alman basınının haberine göre, sezonun ilk yarısını kapattı.

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland, bu sezona fırtına gibi girse de sakatlıkları peşini bırakmıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ajax maçında daha önce geçirdiği sakatlık nükseden Haaland'ın ilk yarıyı kapatmış olması muhtemel.

Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, Norveçli golcünün ilk yarıyı kapattığını yazdı. Buna göre Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ve Borussia Dortmund arasında oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Bild'ın haberinde Haaland ailesine yakın olan Jan Aage Fjörtoft golcü oyuncunun sakatlığı için, "Sanırım Ajax maçı onun bu yıl son maçıydı" dedi.

2021-2022 sezonunda 13 maça çıkan Haaland, ligde 6 maçta 9 gol atarken 4 de asist yaptı. Yıldız golcü, Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol, Almanya Kupası'nda ise 3 gol kaydetti.

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Erling Haaland'ı sakatlık kabusu vurdu! Beşiktaş maçında...
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