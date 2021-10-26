Jandarma bilişim personeli alımı başvuruları ne zaman? JGK 2021 Jandarma sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuru şartları nelerdir, nereden yapılır?

Jandarma Teşkilatı tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı kadrolarına sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından başvuru yapmak isteyenler yoğun şekilde Jandarma bilişim personeli alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, nereden yapılır? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) sözleşmeli bilişim personeli alımı ile ilgili detaylar ve tüm bilgiler şöyle;
Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesi üzerinden alıma ilişkin yayınlanan ilanda şu detaylar yer alıyor;
a. Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik", 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi) çerçevesinde ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-6'ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla
(6) sözleşmeli bilişim personelinin [(Yazılım Geliştirme Uzmanı), (erkek veya kadın)] temini yapılacaktır.
b. Sözleşmeli bilişim personeli olarak göreve başlayacak olan personele 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'ncü maddesinin (b) bendine göre istihdam edilenlerin tavan ücretinin iki katı maaş ödemesi yapılacaktır. Görev yeri Ankara'dır.
c. COVİD-19 salgını nedeniyle sınav tarihleri ve diğer aşamalarla (sınav sonuçlarının duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır. Seçme sınavına çağırılacak tüm adaylardan HES kodu, aşı kartı, aşı kartı olmayan adaylardan ise son 48 saat içerisinde yapılmış olan PCR testi istenilecek olup, aşı kartı veya PCR test sonucu uygulama üzerinden kontrol edilecektir.