Kalp Yarası 17. son bölüm izle: Atv Kalp Yarası yeni bölüm izle! (25 Ekim 2021)

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası izle araştırmaları devam ediyor. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin'in rol aldığı yapımda bu hafta Kızının kirli oyunlarına sessiz kalamayan Zümrüt'ün son hamlesi herkesin hayatını derinden etkiler. Büyük ihanetin ortaya çıkmasıyla hem Sancakzadeler hem Varoğlu Ailesi sarsılır ve bütün dengeler değişir. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler ATV ile Kalp Yarası 17. bölüm izle ekranına kilitlendi. İşte ATV'de Kalp Yarası 17.son bölüm izle seçeneği…
KALP YARASI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz boşanmanın etkisini üzerinden atamamışken hamile olduğunu öğrenen Ayşe, büyük bir şok yaşar. Bu hamilelik Ayşe'nin Ferit'ten uzaklaşmasını zorlaştıracaktır.
Kızının kirli oyunlarına sessiz kalamayan Zümrüt'ün son hamlesi herkesin hayatını derinden etkiler. Büyük ihanetin ortaya çıkmasıyla hem Sancakzadeler hem Varoğlu Ailesi sarsılır ve bütün dengeler değişir. Sancakzadeleri yok etmek için Saadet'i konağa köstebek olarak sokan Yaman ise planını adım adım ilerletmektedir.
Ayşe'nin hamile olduğunu öğrenen Hande'nin öfkesi gittikçe büyür. Hande kendi adaletini sağlamaya ve Ayşe'den sonsuza dek kurtulmaya karar verir.