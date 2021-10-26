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Giriş Tarihi: 26.10.2021 19:11 Son Güncelleme: 26.10.2021 19:28

Lider Trabzonspor 9 eksikle çalıştı! Bakasetas'ın son durumu...

DHA
Lider Trabzonspor 9 eksikle çalıştı! Bakasetas’ın son durumu...

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bordo-mavililerde yapılan antrenmana 9 futbolcu sakatlıkları nedeniyle katılamadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları devam eden Bruno Peres, Anders Trondsen ile sağ dizine darbe alan ve MR çektirmeye giden Stefano Denswil, arka adalesinde sertleşme nedeniyle dinlendirilen Djaniny ve omzunda ağrı bulunan Muhammet Taha Tepe katılmadı.

Bordo-mavili takımda sakatlığı nedeniyle Göztepe ile oynanan maçta forma giyemeyen Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ise ilk bölümde salonda çalıştıktan sonra daha sonra fizyoterapist eşliğinde saha çalışmasına katıldı.

Antrenmanın büyük bir bölümünde takımdan ayrı olarak çalışan Abdulkadir Parmak ve Fode Koita'nın ise yarın takıma tam olarak katılacağı belirtildi. Sol arka adalesinde sertlik nedeniyle bireysel idman yapan Anastasios Bakasetas'ın da yarınki çalışmada yer alacağı bildirildi.

YUSUF SARI VE CORNELIUS TAKIMLA ÇALIŞTI

Göztepe maçına özel uçakla geldikten sonra doğum yapan eşinin tekrar yanına dönen Andreas Cornelius özel uçakla gelerek takımın antrenmanına katıldı. Bu arada Göztepe maçında sakatlık yaşayan Yusuf Sarı da antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

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Lider Trabzonspor 9 eksikle çalıştı! Bakasetas'ın son durumu...
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