Lider Trabzonspor 9 eksikle çalıştı! Bakasetas’ın son durumu...

Antrenmanın büyük bir bölümünde takımdan ayrı olarak çalışan Abdulkadir Parmak ve Fode Koita'nın ise yarın takıma tam olarak katılacağı belirtildi. Sol arka adalesinde sertlik nedeniyle bireysel idman yapan Anastasios Bakasetas'ın da yarınki çalışmada yer alacağı bildirildi.