Masumlar Apartmanı TRT1 canlı izle! Masumlar Apartmanı 44. yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM İZLE!

Dizinin bu akşam yayınlanacak olan yeni sezon bölümünü izlemek için aşağıda yer alan linke gidebilirsiniz...

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (44.BÖLÜM)

Gülben'in sürprizi, Esat için hiç de hoş olmayan bir emrivakidir. Esat'ın verdiği tepkiyle panikleyen Gülben'in imdadına ise her zamanki gibi Safiye yetişir. Durumu düzeltmek ve Gülben'e cesaret vermek için imkansızı başaracak ve kendini aşan bir adım atacaktır. Han, Naci ve Gülben'in desteğiyle kendini yapacağı fedakarlığa hazırlayan Safiye, bir yandan da korkularıyla savaş halindedir.