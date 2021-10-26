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Giriş Tarihi: 27.10.2021 00:31

MEB’den 29 Ekim’e özel bilgi yarışması müjdesi! 29 Ekim liseler arası bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır, ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

MEB’den 29 Ekim’e özel bilgi yarışması müjdesi! 29 Ekim liseler arası bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır, ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Liseler Arası çevrimiçi bilgi yarışması düzenlendiği duyuruldu. Milli bayramımızın coşkusu yurdun dört bir yanında yaşanırken vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisini güçlendirmek, Millî Mücadele, istiklal ve istikbal bilincini öğrencilerimizde sağlıklı bir şekilde oluşturmak amacıyla düzenlenecek olan yarışmayla ilgili olarak “MEB 29 Ekim liseler arası bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır, ne zaman ve saat kaçta yapılacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte MEB bilgi yarışması başvuru ekranı ve detaylar...

MEB 29 Ekim çevrimiçi bilgi yarışması başvuru ekranı araştırmaları hız kazandı. Cuma günü liseler arası gerçekleşecek olan yarışmada binlerce öğrenciye vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisini güçlendirmek, Millî Mücadele, istiklal ve istikbal bilincini arttırmak amaçlanacak. Hal böyleyken "MEB 29 Ekim liseler arası bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır, ne zaman ve saat kaçta yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MEB'den 29 Ekim'e özel bilgi yarışması başvurularına dair detaylar...

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması" düzenleyecek.

Genel müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramların coşkusunu yaşatmak, devlet, vatan, millet, bayrak ve Cumhuriyet sevgisini güçlendirmek, Milli Mücadele, istiklal ve istikbal bilincini öğrencilerde sağlıklı bir şekilde oluşturmak amacıyla "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması" düzenleneceği bildirildi.

Cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmaya başvuruların başladığı ve 29 Ekim'de saat 14.00'te yapılacak yarışma saatine 15 dakika kalana kadar devam edeceği kaydedildi.

Öğrencilerin "ogm.eba.gov.tr/yarisma" adresi üzerinden başvurabileceği yarışmada dereceye gireceklerden birinciye fotoğraf makinesi ve plaket, ikinciye bisiklet ve plaket, üçüncüye ise akıllı saat ve plaket hediye edileceği belirtildi.

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MEB’den 29 Ekim’e özel bilgi yarışması müjdesi! 29 Ekim liseler arası bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır, ne zaman ve saat kaçta yapılacak?
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