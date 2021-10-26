Nelsson: Aptalca goller yedik!

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, maçtan sonra yaptığı açıklamada yenilen gollere isyan ederken, takım arkadaşlarını da eleştirdi. 23 yaşındaki oyuncu şunları söyledi: "Tabiri caizse çok aptalca goller yedik. Üçüncü bölgede gereksiz topkayıpları yaptık. Topa hakim olamadık. İlkgolde köşeden gelen bir ortada kalecimiz boşaçıktı. Rakip iyi orta yaptı ve iyi koştu. Ama beniasıl üzen ve sinirlendiren duran topta gelenortada bütün on sekiz arkaya doğru gidiyor veikinci direkten golü yedik. Diğer taraftan ikinci gol öncesinde Batshuayi'nin bana yaptığı bir hareket var, yüzde 100 faul."