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Giriş Tarihi: 26.10.2021 23:58

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!

Ülkemizde vaka sayılarının uzunca bir süredir 20 binin üzerinde seyrediyor olması binlerce öğrenci ve velinin aklında “Okullar tekrar kapanacak mı?” şeklindeki soru işaretlerine yol açmıştı. İlkokul ortaokul ve liselerde bilindiği üzere uzunca bir süreli aradan sonra bu yıl yüz yüze eğitim başlamış ve milyonlarca öğrenci okullarına kavuşmuştu. Ekim ayının sonuna gelinmesiyle birlikte “Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte okullardaki son durum ve son dakika gelişmelerinin detayları...

İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim süreci devam ederken öte yandan vakalardaki artış sonrası okullarda uzaktan eğitime dönüp dönülmeyeceği konusu gündeme taşındı. "Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?" şeklindeki sorular bu noktada son günlerin gündem maddeleri arasında yer alırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık vurgusu yapmıştı. Bakan Özer'in ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Peki, Okullar kapanacak mı? İşte detaylar...

OKULLAR KAPANACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda 'Okullar açık kalacak mı?' sorusu ile müracaat edilmesinden şikâyetçi.

"EN NET ŞEKİLDE AÇIKLIYORUZ: OKULLAR KAPATILMAYACAK"

En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Vakaların neredeyse yarısının 30 yaş altı olmasına rağmen kayıplarda ileri yaştakilerin çoğunlukta olduğunu belirten Koca, "Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz" diyerek gençleri mücadelede ön safa davet etti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'DEN DE OKULLAR KAPANACAK MI SORUSUNA YANIT GELDİ

Koronavirüs Bilim Kurulu kararlarının dışında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Özer "6 haftayı geride bıraktık ve okuldan ziyade sınıf ve vaka bazlı bir sistem geliştirdik. Herhangi bir sınıfta vaka olduğu zaman başlangıçta 14 gün daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda 10 günlük yüz yüze eğitime ara verdik" dedi ve şöyle devam etti;

ENDİŞE DUYACAK BİR DURUM YOK

Şu an endişe edici hiçbir durum yok. Öğretmenlerde bir doz yüzde 93, iki doz aşı oranı yüzde 86, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranı ise yüzde beş. Kış aylarıyla birlikte vaka sayılarında olası artış ihtimalini de Sağlık Bakanlığıyla sürekli planlıyoruz ve yeni önlemleri devreye sokacağız. Tedbirler merkezden planlanmayacak.

İLAVE KARAR YEREL YÖNETİMLERİN ELİNDE

Tedbirler tümüyle okul bazında ve yerel yöneticilerin inisiyatifinde olacak. Sınıflar eğer kalabalıksa ikili eğitim olabilecek, havaların kararmasıyla birlikte okul açılış ve kapanış saatlerini vali ve kaymakamlar belirleyebilecek. Yine yerel yönetimler inisiyatif kullanarak okullardaki temizlik ve tedbir koşullarına ilişkin ilave kararlar alabilecek.

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Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
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