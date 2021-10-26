"Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Ekim 2021 Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?" sorularının yanıtları, bugün sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken, televizyon ekranlarına gelen yapımlar arasında kıyasıya mücadele sürdü. TOTAL, AB ve ABC1 sıralaması ile ölçülen reyting sonuçları sıralamasına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
Reyting sonuçları 25 Ekim henüz açıklanmadı. Sıralama belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.
REYTİNG SONUÇLARI 24 EKİM 2021
24 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Teşkilat (ÖZET) aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı (Özet) yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı (Özet) yer aldı.