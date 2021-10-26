"Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Ekim 2021 Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?" sorularının yanıtları, bugün sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken, televizyon ekranlarına gelen yapımlar arasında kıyasıya mücadele sürdü. TOTAL, AB ve ABC1 sıralaması ile ölçülen reyting sonuçları sıralamasına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.