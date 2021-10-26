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Giriş Tarihi: 26.10.2021 07:58

Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Ekim 2021 Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Ekim 2021 Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Her gün bir önceki günün sıralamasının açıklandığı reyting sonuçları, medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Pazartesi akşamı ekrana gelen yapımlar arasında birinci ve sıralama belli olacak. Pek çok dizi, film ve yarışma programı izleyicisi ile buluşurken öte yandan “Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Ekim 2021 Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?” sorularına da yanıt aranıyor. İşte reyting sıralaması 25 Ekim 2021 Pazartesi!

"Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Ekim 2021 Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?" sorularının yanıtları, bugün sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken, televizyon ekranlarına gelen yapımlar arasında kıyasıya mücadele sürdü. TOTAL, AB ve ABC1 sıralaması ile ölçülen reyting sonuçları sıralamasına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 25 EKİM 2021 PAZARTESİ

Reyting sonuçları 25 Ekim henüz açıklanmadı. Sıralama belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

REYTİNG SONUÇLARI 24 EKİM 2021

24 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Teşkilat (ÖZET) aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı (Özet) yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı (Özet) yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Ekim 2021 Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?
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