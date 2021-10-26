Şampiyon olacağız

Vodafone Park’ta ilk kez 11’de sahaya çıkıp asist yapan Umut Meraş iddialı konuştu: “Hiçbir zaman hedeften kopmayacağız.”
BEŞİKTAŞ'IN sezon başında Fransız ekibi Le Havre'den transfer ettiği Umut Meraş dün yeni takımıyla ilkleri yaşadı. RıdvanYılmaz'dan formayıkapan 25 yaşındaki sol bek,Vodafone Park'ta ilk kez 11'desahaya çıkarken, bir Süper Ligmaçında da ilk kez başlangıçtayer aldı. Larin'in ilk golünde asist yapan Umut maç sonrası, "Beşiktaş formasıyla bu statta oynadığım için çok mutluyum. Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Taraftar ile bütünleştik. Hak eden tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Dışarıdan kötü gözüken bir gidişatımız vardı. Biz hiçbir zaman hedeften kopmayacağız. Önümüzdeki maçları da kazanıp şampiyonluğa ulaşacağız inşallah" diye konuştu.