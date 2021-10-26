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Giriş Tarihi: 26.10.2021

Şampiyon olacağız

Şampiyon olacağız

Vodafone Park’ta ilk kez 11’de sahaya çıkıp asist yapan Umut Meraş iddialı konuştu: “Hiçbir zaman hedeften kopmayacağız.”

BEŞİKTAŞ'IN sezon başında Fransız ekibi Le Havre'den transfer ettiği Umut Meraş dün yeni takımıyla ilkleri yaşadı. Rıdvan Yılmaz'dan formayı kapan 25 yaşındaki sol bek, Vodafone Park'ta ilk kez 11'de sahaya çıkarken, bir Süper Lig maçında da ilk kez başlangıçta yer aldı. Larin'in ilk golünde asist yapan Umut maç sonrası, "Beşiktaş formasıyla bu statta oynadığım için çok mutluyum. Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Taraftar ile bütünleştik. Hak eden tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Dışarıdan kötü gözüken bir gidişatımız vardı. Biz hiçbir zaman hedeften kopmayacağız. Önümüzdeki maçları da kazanıp şampiyonluğa ulaşacağız inşallah" diye konuştu.

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