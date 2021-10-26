SON DAKİKA

Altın fiyatları son dakika... Bir süredir yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatlarında son dakika hareketliliğinde. Ay sonuna doğru sert bir yükselişe geçen altın fiyatı, bugün sürpriz bir hareketlilik yaşıyor. ONS, güne sürpriz bir düşüşle başlarken gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatı başta olmak üzere altın fiyatı da bundan etkilendi. Durum böyle olunca, altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
Yatırımcılar, altın fiyatları düşer mi yükselir mi konusuyla ilgili bilgi edinmeye çalışırken Kapalıçarşı ve serbest piyasadan güncel altın fiyatları alış - satış rakamlarını da öğrenmeye çalışıyor.
İşte, A Para Altın Fiyatları sayfası ile canlı altın fiyatları takip ekranı;
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
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ATA ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
YARIM ALTIN FİYATLARI
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TAM ALTIN FİYATI
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
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