Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | 27 Ekim altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 27.10.2021 06:39

SON DAKİKA | 27 Ekim altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

SON DAKİKA | 27 Ekim altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazanırken altın fiyatları güne sürpriz bir hareketlilik yaşayarak başladı. Bu noktada, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, altın fiyatları bugün ne durumda, şu an ne kadar? İşte, A Para Canlı Altın Fiyatları sayfası ile 27 Ekim 2021 güncel altın fiyatları alış - satış rakamları

Altın fiyatları son dakika... Bir süredir yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatlarında son dakika hareketliliğinde. Ay sonuna doğru sert bir yükselişe geçen altın fiyatı, bugün sürpriz bir hareketlilik yaşıyor. ONS, güne sürpriz bir düşüşle başlarken gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatı başta olmak üzere altın fiyatı da bundan etkilendi. Durum böyle olunca, altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Yatırımcılar, altın fiyatları düşer mi yükselir mi konusuyla ilgili bilgi edinmeye çalışırken Kapalıçarşı ve serbest piyasadan güncel altın fiyatları alış - satış rakamlarını da öğrenmeye çalışıyor.

İşte, A Para Altın Fiyatları sayfası ile canlı altın fiyatları takip ekranı;

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.611,00
  • Satış: 3.665,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.586,00
  • Satış: 3.650,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 548,28
  • Satış: 548,37

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 872,00
  • Satış: 903,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.744,00
  • Satış: 1.806,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.481,79
  • Satış: 3.550,19

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 493,23
  • Satış: 512,31

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA | 27 Ekim altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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