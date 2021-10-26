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Giriş Tarihi: 26.10.2021 20:50 Son Güncelleme: 26.10.2021 20:59

Son dakika: Fenerbahçe’de yeniden Vedat Muriqi sesleri! İtalyanlar duyurdu, Ocak ayında…

Son dakika: Fenerbahçe’de yeniden Vedat Muriqi sesleri! İtalyanlar duyurdu, Ocak ayında…

Son dakika haberi… Son yıllarda Fenerbahçe’nin en çok sıkıntı yaşadığı forvet bölgesi, bu sezon yine gündeme geldi. Birçok golcü transferi yapmasına rağmen beklenen performansı yakalayamayan sarı-lacivertlilerde, Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kuran Vedat Muriqi, bir kez daha takıma dönebilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Bu sezon uzun süren teknik direktör arayışlarından sonra Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı takımın başına getiren Fenerbahçe, sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle girdi. Yaz transfer sezonunda da buna göre transferler yapan sarı-lacivertliler, kadrosuna birçok yeni ismi kattı.

Süper Lig'in yanı sıra ülkemizi Avrupa'da da temsil eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp, Olympiakos ve Frankfurt'un bulunduğu grupta yer aldı.

Şu ana kadar UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de Trabzonspor ve Alanyaspor yenilgileriyle düşüşe geçti.

Yaz transfer döneminde takımın forvet oyuncuları Michael Frey ve Mbwana Samatta ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Mergim Berisha ve Serdar Dursun takviyelerini yapmıştı.

Ancak bu iki isimden şu ana kadar istediği performansı alamayan sarı-lacivertlilerde gol yollarında öne çıkan isim Enner Valencia oldu.

Sarı-lacivertliler, 2019 yazında Galatasaray ile Vedat Muriqi için kıyasıya bir transfer yarışına girmişti. Transferinin ardından kısa sürede takımın başarılı oyuncularından olan Muriqi, kulübe para kazandırarak Avrupa yolunu tuttu.

Yaklaşık 20 milyon avro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü, İtalya'da beklenen performansa ulaşamadı.

OCAK AYINDA DÖNEBİLİR

2 sezondur yedek oyuncu konumunun üzerine çıkamayan Vedat Muriqi'nin Lazio'da mutsuz günler geçirdiği bildirildi.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, ocak ayında yeniden Fenerbahçe'ye dönmek isteyen Vedat Muriqi, kulüpten transferi için onay istedi.

Lazio kulübünün ise bu isteğe sıcak baktığı ve Vedat Muriqi'nin devre arasında yeniden sarı-lacivertli formayı giyebileceği belirtildi.

Lazio formasıyla toplamda 42 maçta görev alan 27 yaşındaki golcü, yalnızca 2 gol ve 2 asist kaydedebildi.

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Son dakika: Fenerbahçe’de yeniden Vedat Muriqi sesleri! İtalyanlar duyurdu, Ocak ayında…
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