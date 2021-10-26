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Giriş Tarihi: 27.10.2021 00:24 Son Güncelleme: 27.10.2021 00:24

Son Dakika MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 26 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? Şok isim potada...

Son Dakika MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 26 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? Şok isim potada...

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yarışan mavi-kırmızı takım yarışmacıları kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde seçilen menüleri en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlık zırhına sahip olurken başarısız olan takım kritik eleme adayı oyununda karlı karşıya geldi. Yarışmayı takip eden izleyiciler ise tüm bilgilere erişmek isteyerek “MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm son dakika detayları.

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında hünerlerini gösterdi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan kritik dokunulmazlık oyunu sonucunda yapılması istenen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız takım Danilo Şef'in hazırladığı tabağı en başarılı şekilde yapmak için mücadele vererek eleme adayı olmamak için mücadele verdi.

SON DAKİKA: MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde eleme adayı olan ve dokunulmazlığı kazanan takıma ilişkin son dakika şöyle;



26 Ekim 2021 Salı günü ekranlara gelen MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen menüyü en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlık oyununun kazananı olurken, başarılı olamayan takım kritik eleme adayı oyununda kozlarını paylaştı.



Kritik dokunulmazlık oyununun ilk safhası Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılması istenen menünün mavi ve kırmızı takımlara duyurulmasıyla başladı. Ardından takımlar verilen süre içerisinde menüde yer alan tüm ürünleri en başarılı olmak amacıyla özenle hazırlamaya başladı. Verilen sürenin sona ermesiyle Mehmet, Danilo ve Somer şefler takımların hazırladığı ürünleri tek tek tadarak puanlama yaptı.



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesinde Mehmet, Danilo ve Somer şefler takımların ürünlerini değerlendirdikten sonra sıra dokunulmazlık oyununu kazananın açıklanmasına geldi. Ürün bazında açıklanan puanların ardından en yüksek puanı almayı başaran kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlığını almayı başardı.



MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kritik dokunulmazlık oyunundan başarılı olamayan mavi takım üyeleri eleme adayı oyununda bir kez daha tezgah başına geçerek Danilo Şef tarafından hazırlanan tabağa en yakın tabağı hazırlamak için bir kez daha tezgah başında kozlarını paylaştı. Hazırlanan ürünlerin Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadımının yapılması sonrasında en başarılı tabağı hazırlayan Safanur bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Safanur ilk eleme adayı olarak Araz'ı seçti. İkinci eleme adayı ise takım içi oylama sonrasında Hasan olarak seçildi.



MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Ateş
  • Hasan
  • Araz
  • Tahsin
  • Burcu
  • Mert
  • Safanur

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Pelin
  • Eren
  • Sergen
  • Azize
  • Emre
  • Dilara

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Son Dakika MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 26 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? Şok isim potada...
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