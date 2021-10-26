Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kandilli ve AFAD duyurdu! Son depremler listesi 26 Ekim 2021 Salı: En son deprem nerede ve ne zaman oldu?
Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:09 Son Güncelleme: 26.10.2021 09:10

Kandilli ve AFAD duyurdu! Son depremler listesi 26 Ekim 2021 Salı: En son deprem nerede ve ne zaman oldu?

Kandilli ve AFAD duyurdu! Son depremler listesi 26 Ekim 2021 Salı: En son deprem nerede ve ne zaman oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel son depremler listesi duyuruldu. Listeye göre; 26 Ekim Salı bugün yurt genelinde pek çok noktada küçük şiddetlerde sarsıntılar yaşandı. Bu yerler arasında; Afyon, Muğla, Konya gibi iller yer alıyor. Peki; En son deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte son depremler listesi verileri.

Güncel son depremler listesi yayınlandı. Listeye göre, bugün pek çok bölgede küçük şiddetlerde sarsıntılar yaşandığı bilgisi verildi. Hal böyle olunca; sabah saatleri itibarıyla "En son deprem nerede ve ne zaman oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. Bu başlık altından; son depremler listesine ulaşabilir, en son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem olduğu bilgisini görebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ 26 EKİM 2021 SALI

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.10.26 06:46:41 38.6207 30.6985 15.9 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.10.26 06:45:06 38.5915 30.6592 5.0 -.- 1.9 -.- EFE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.10.26 05:46:40 37.1718 28.7037 7.9 -.- 2.0 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2021.10.26 05:15:53 38.5772 31.6345 13.6 -.- 1.6 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.10.26 05:07:27 39.0057 44.2692 19.2 -.- 1.6 -.- BAYDOGAN-CALDIRAN (VAN) İlksel

2021.10.26 05:04:27 38.0313 26.1358 2.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.10.26 03:59:56 36.3583 27.2202 10.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.26 03:46:18 38.5755 31.6642 11.4 -.- 1.5 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.10.26 02:28:26 35.1587 25.3138 7.8 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.26 02:25:45 35.0920 25.1723 5.4 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.26 00:51:01 39.0810 26.4455 5.6 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.26 00:42:59 39.0897 27.8643 7.1 -.- 1.8 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Kandilli ve AFAD duyurdu! Son depremler listesi 26 Ekim 2021 Salı: En son deprem nerede ve ne zaman oldu?
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