Kandilli ve AFAD duyurdu! Son depremler listesi 26 Ekim 2021 Salı: En son deprem nerede ve ne zaman oldu?

Güncel son depremler listesi yayınlandı. Listeye göre, bugün pek çok bölgede küçük şiddetlerde sarsıntılar yaşandığı bilgisi verildi. Hal böyle olunca; sabah saatleri itibarıyla "En son deprem nerede ve ne zaman oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. Bu başlık altından; son depremler listesine ulaşabilir, en son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem olduğu bilgisini görebilirsiniz.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.10.26 06:46:41 38.6207 30.6985 15.9 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.10.26 06:45:06 38.5915 30.6592 5.0 -.- 1.9 -.- EFE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.10.26 05:46:40 37.1718 28.7037 7.9 -.- 2.0 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2021.10.26 05:15:53 38.5772 31.6345 13.6 -.- 1.6 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2021.10.26 05:07:27 39.0057 44.2692 19.2 -.- 1.6 -.- BAYDOGAN-CALDIRAN (VAN) İlksel
2021.10.26 05:04:27 38.0313 26.1358 2.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.10.26 03:59:56 36.3583 27.2202 10.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.26 03:46:18 38.5755 31.6642 11.4 -.- 1.5 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2021.10.26 02:28:26 35.1587 25.3138 7.8 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.26 02:25:45 35.0920 25.1723 5.4 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.26 00:51:01 39.0810 26.4455 5.6 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.26 00:42:59 39.0897 27.8643 7.1 -.- 1.8 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
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