Kandilli ve AFAD duyurdu! Son depremler listesi 26 Ekim 2021 Salı: En son deprem nerede ve ne zaman oldu?

Güncel son depremler listesi yayınlandı. Listeye göre, bugün pek çok bölgede küçük şiddetlerde sarsıntılar yaşandığı bilgisi verildi. Hal böyle olunca; sabah saatleri itibarıyla "En son deprem nerede ve ne zaman oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. Bu başlık altından; son depremler listesine ulaşabilir, en son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem olduğu bilgisini görebilirsiniz.