VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? 2021-2022 VGM burs başvuruları başlıyor!

Eğitim hayatlarına maddi destek amaçlı verilmekte olan bu ödenekle ilgili olarak "VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" soruları gündeme taşındı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanan takvimde işlemlerin Ekim ve Kasım aylarında belirlenen tarihlerde alınacağı bildirildi. Hal böyleyken VGM burs başvuruları, başvuruda bulunacak adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 2021 VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak, burs şartları neler? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuruları son durum...
2021-2022 VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 2021-2022 başvuru tarihleri şöyle:
VGM BURSU NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılında ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.