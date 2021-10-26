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Giriş Tarihi: 26.10.2021 07:32 Son Güncelleme: 26.10.2021 07:32

Viyana sözleşmesi 41'inci maddesi gündemde! Viyana Sözleşmesi 41. maddesi nedir ve ne anlama geliyor? Büyükelçilikler geri adım attı...

Viyana sözleşmesi 41’inci maddesi gündemde! Viyana Sözleşmesi 41. maddesi nedir ve ne anlama geliyor? Büyükelçilikler geri adım attı...

ABD Büyükelçiliği’nin yaptığı Viyana Sözleşmesi 41. Maddesi açıklamasının ardından milyonlar gözünü sözleşmede yer alan maddelere çevirdi. Açıklamada "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yönetilmesi vesilesiyle, sözleşmenin 41. Maddesine riayet etmeyi teyit eder" ifadeleri kullanıldı. Bu noktada “Viyana sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir, 41. Madde ne anlama geliyor?” soruları yanıt aramaya başladı. Açıklama ile beraber ABD, Hollanda, Kanada, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Danimarka geri adım atmış oldu. Peki, Viyana sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir, 41. Madde ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Gelen son dakika gelişmesiyle beraber ABD, Hollanda, Kanada, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Danimarka'nın geri adım attığı Viyana sözleşmesi 41. Maddesi ile gündemdeki yerini aldı. Yapılan açıklamada ABD Viyana sözleşmesi maddeleri içerisinde yer almakta olan 41. Maddeye riayet edeceğini bildirmişti. Hal böyleyken detaylar merak konusu haline geldi. Peki, Viyana sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir, 41. Madde ne anlama geliyor? İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar...

Viyana Sözleşmesi 41. Maddesi nedir? Viyana Sözleşmesi 41. Maddesi ne anlama geliyor?

VİYANA SÖZLEŞMESİ 41. MADDESİ NEDİR?

MADDE 41:

1. Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.

Osman Kavala hakkında açıklama yapan büyükelçilikler, geri adım atarak Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine riayet edeceklerini duyurdu.
18 Ekim'de Osman Kavala hakkında açıklama yayınlayan 10 büyükelçilikten, ABD, Hollanda, Kanada, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Danimarka geri adım atarak, Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine riayet edeceğini duyurdu.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine riayet etmeyi teyit eder" denildi.
ABD'nin yaptığı paylaşımın ardından diğer ülkelerde ise ABD'nin paylaşımını paylaştı.

TÜRKİYE'NİN HAKLILIĞI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, büyükelçiliklerin geri adım atmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını kaydetti. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Türkiye'nin, uluslararası hukukun temel dinamiklerini dünyaya bir kez daha hatırlattığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:
" Gerilime sebep olan 10 büyükelçi açıklaması, açıklama yapan ülkeler tarafından diplomatik anlamda çok net bir şekilde atılan geri adım ile bir nevi tevil edilmiştir. Viyana sözleşmesinin 41. maddesine atıfta bulunulması, Türkiye'nin 10 büyükelçi açıklamasına karşı pozisyonunun ne kadar haklı olduğunu gözler önüne sermiştir. Türkiye bu konuda geri adım atmayarak, hukuki haklarını kullanacağını da ilan ederek önemli bir diplomatik mücadele örneği sergilemiştir."

Viyana sözleşmesi’nin 41. maddesi nedir ve ne anlama geliyor? Viyana sözleşmesi maddeleri nelerdir?

ÜLKENİN YASALARINA SAYGI DUYMAYI ŞART KOŞUYOR

Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Konvansiyonunun 41. maddesi, bir diplomata, bulunduğu ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine saygı duymayı şart koşuyor. Maddede, "Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir" ifadelerine yer veriliyor.

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Viyana sözleşmesi 41'inci maddesi gündemde! Viyana Sözleşmesi 41. maddesi nedir ve ne anlama geliyor? Büyükelçilikler geri adım attı...
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