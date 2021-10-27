26 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! 26 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye’de corona virüsü vaka - vefat rakamları

Sağlık Bakanlığı son dakika 26 Ekim koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek Sağlık Bakanı Fahrettin koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
Bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka - vefat tablosu verilerine ilişkin 26 Ekim korona tablosu verileri şöyle;
VAKA SAYISI: 29 bin 643
VEFAT SAYISI: 215
İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 467
VAKA SAYISI: 27 bin 663
VEFAT SAYISI: 232
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 824
VAKA SAYISI: 24 bin 792
VEFAT SAYISI: 195
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403
VAKA SAYISI: 26 bin 217
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 663
VAKA SAYISI: 28 bin 192
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 302
VAKA SAYISI: 28 bin 465
VEFAT SAYISI: 198
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 160