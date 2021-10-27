Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 27.10.2021 20:40

27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

Binlerce adayın gözü POMEM mülakat sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bir süre önce gerçekleşen sözlü mülakatların ardından konuyla ilgili olarak "27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gün içerisinde gündemde yer alan konular arasında yerini aldı. Polis Akademisi henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmazken Ekim sonuna gelinmesiyle beraber sonuçların kısa sürede erişime açılması beklentiler arasında yerini alıyor. Peki, 27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için geri sayım devam ediyor. Ön başvuru, fiziki yeterlilik ve yazılı sınav gibi süreçlerin ardından adaylar şimdi ise Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasını bekleyişe geçti. Hal böyleyken "27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Polis Akademisi 2021 POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
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