6 maçın 5’i deplasman

Trabzon mağlubiyetiyle liderliği kaptıran, ardından Kadıköy’de Antwerp ile berabere kalan ve Alanya’ya yenilen Kanarya bir ayda 5 deplasmana gidecek. Sadece Kayseri evde
Yaşadığı kayıplarla puan cetvelinde iki haftada 5. sıraya gerileyen F.Bahçe zor bir döneme giriyor. Yaklaşık 1 ayda Süper Lig ve Avrupa'da 6 maça çıkarken bunların sadece birini evinde oynayacak. Trabzonspor yenilgisi ile liderliği kaybeden, Avrupa'da Antwerp ile berabere kalıp Kadıköy'de ilk yenilgisini Alanya'dan alan Kanarya'nın taraftara vedasıprotestolu olmuştu.
MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ G.SARAY
Cumartesi günü Konyadeplasmanına çıkacak olanFenerbahçe, dönüşünde Antwerpile Belçika'daoynayacak.12. haftada Kayserispor'uKadıköy'deağırlayacakolan Pereirave öğrencileri,sonrasındaki3 maçta dış sahada ter dökecek.Milli ara dönüşü 21 Kasım'daGalatasaray'la Seyrantepe'demücadeleedecek olan takım,4 gün sonraOlympiakos'la Yunanistan'dabu maçtan4 gün sonra daGöztepe ile İzmir'dekarşılaşacak.