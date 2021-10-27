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Giriş Tarihi: 27.10.2021

6 maçın 5’i deplasman

YASEMİN YILDIRIM
6 maçın 5’i deplasman

Trabzon mağlubiyetiyle liderliği kaptıran, ardından Kadıköy’de Antwerp ile berabere kalan ve Alanya’ya yenilen Kanarya bir ayda 5 deplasmana gidecek. Sadece Kayseri evde

Yaşadığı kayıplarla puan cetvelinde iki haftada 5. sıraya gerileyen F.Bahçe zor bir döneme giriyor. Yaklaşık 1 ayda Süper Lig ve Avrupa'da 6 maça çıkarken bunların sadece birini evinde oynayacak. Trabzonspor yenilgisi ile liderliği kaybeden, Avrupa'da Antwerp ile berabere kalıp Kadıköy'de ilk yenilgisini Alanya'dan alan Kanarya'nın taraftara vedası protestolu olmuştu.

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ G.SARAY
Cumartesi günü Konya deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, dönüşünde Antwerp ile Belçika'da oynayacak. 12. haftada Kayserispor'u Kadıköy'de ağırlayacak olan Pereira ve öğrencileri, sonrasındaki 3 maçta dış sahada ter dökecek. Milli ara dönüşü 21 Kasım'da Galatasaray'la Seyrantepe'de mücadele edecek olan takım, 4 gün sonra Olympiakos'la Yunanistan'da bu maçtan 4 gün sonra da Göztepe ile İzmir'de karşılaşacak.

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6 maçın 5’i deplasman
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