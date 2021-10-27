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Giriş Tarihi: 27.10.2021 23:45

AKM millet bahçesi açılışı ne zaman, nerede? Ankara AKM millet bahçesi nerede, nasıl gidilir?

AKM millet bahçesi açılışı ne zaman, nerede? Ankara AKM millet bahçesi nerede, nasıl gidilir?

Millet kıraathanesi, konferans salonu, kültür merkezi, geniş yeşil alanların yer alacağı Ankara AKM Millet Bahçesi'nin, 28 Ekim tarihli açılışı öncesi binlerce kişi detayları merak ediyor. “AKM millet bahçesi açılışı ne zaman, nerede?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Ankara’nın kalbinde kurulan bahçenin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımı ile gerçekleşecek. Peki, AKM millet bahçesi nerede, açılışı ne zaman ve saat kaçta? İşte tüm detaylar...

AKM millet bahçesi açılışı için geri sayım başladı. Geniş yeşil alanların yer alacağı ve kültür merkezi gibi birçok salonu da içerisinde barındıran bahçenin açılışı 28 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleşecek. Hal böyleyken Ankaralılar "AKM millet bahçesi açılışı ne zaman, nerede?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da açıklama yapmış ve vatandaşları açılışa davet etmişti. Peki, Ankara AKM millet bahçesi nerede, nasıl gidilir? İşte detaylar...

AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu nefes ve etkinlik alanı olacak

AKM MİLLET BAHÇESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

AKM Millet Bahçesi'nin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan, 35 bin 700 metrekaresi ise kapalı alanlardan oluşacak. Böylece, Millet Bahçesi'nin yaklaşık yüzde 95'i yeşil ve açık alanlarla donatılacak.

Millet Bahçesi'ne 58 türden 8 bin 800 ağaç, 63 türden 190 bin 276 çalı, 6 türden 5 bin 328 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek dikilecek.

Sanat atölyeleri, sağlık merkezlerinin de bulunacağı Millet Bahçesi'nde, kurulacak "Zipcoaster"da da eğlenceli anlar yaşanacak.

Vatandaşlar, millet bahçesini 2,7 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren nostaljik tramvayla gezebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un da katılımıyla 14 Ekim'de millet bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, başkentlilerin yeni sosyal yaşam alanı AKM Millet Bahçesi'nin açılışının, 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacağını duyurmuştu.

AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu nefes ve etkinlik alanı olacak

AKM MİLLET BAHÇESİ NEREDE?

AKM Millet Bahçesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alıyor. Başkentlilerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer aldığı millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet kıraathanesi, konferans salonu, kültür merkezi, geniş yeşil alanların yer alacağı Ankara AKM Millet Bahçesi'nin, 28 Ekim'de saat 13.30'da yapılacak açılışına vatandaşları davet etti.

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AKM millet bahçesi açılışı ne zaman, nerede? Ankara AKM millet bahçesi nerede, nasıl gidilir?
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