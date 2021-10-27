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Giriş Tarihi: 27.10.2021 13:18

Altay'da Özgür Özkaya hazır

DHA
Altay’da Özgür Özkaya hazır

Süper Lig'de üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından cumartesi günü evinde Demir Grup Sivasspor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefleyen Altay'da sol bek Özgür Özkaya dün Ziraat Türkiye Kupası'nda sergilediği performansla forma giymeye hazır olduğunu gösterdi.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 aydır formasından uzak kalan tecrübeli savunmacı, Belediye Derincespor'u 3'üncü turda 5-1 mağlup ettikleri kupa randevusunda ilk golün hazırlayıcısı olurken, ikinci golün asistini yaparak alkış topladı.

Siyah-beyazlılarda sol üst adalesindeki yırtık nedeniyle 4 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklanan İranlı sol bek Naderi'nin yokluğunda formaya en yakın adayın Özgür olduğu ifade edildi. 2018'den bu yana kadrosunda yer aldığı İzmir temsilcisinde geçen sezon 25 Aralık 2020'de iç sahada oynanan Ümraniyespor maçında yaşadı sakatlık sonrası çapraz bağ ameliyatı olan 33 yaşındaki Özgür, bu hafta görev alması halinde 18'inci maçına çıkacağı Süper Lig'de 6 yıl sonra forma giyecek.

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Altay'da Özgür Özkaya hazır
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