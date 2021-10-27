Babel giriyor Cimbom bitiyor

Hollandalı oyuncu ne zaman oyuna dahil olsa Galatasaray kayıp yaşıyor
Galatasaray'da tartışılan isimlerin başında Ryan Babel geliyor. Fatih Terim'in kulübedeki jokeri olan Babel oyuna girdiğinde sarı-kırmızılılar kritik puanlar kaybediyor. Kasımpaşa deplasmanındaHollandalı yıldız oyuna dahilolduktan 1 dakika sonra Umut Bozok beraberlikgolünü attı. Trabzon'da aynı senaryo tekrarlandı ve Morutan'la değişen Babel sahadayken Trabzonspor 2-2'yi yakaladı. Alanyaspor ise Babel'in 77'de girdiği maçta Galatasaray'ı bitime 3 dakika kala bulduğu golle devirdi. Beşiktaş derbisinde deHollandalı oyuncu korner öncesi oyunagirdi ve siyah-beyazlıların golü geldi.