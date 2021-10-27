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Giriş Tarihi: 27.10.2021

Babel giriyor Cimbom bitiyor

Babel giriyor Cimbom bitiyor

Hollandalı oyuncu ne zaman oyuna dahil olsa Galatasaray kayıp yaşıyor

Galatasaray'da tartışılan isimlerin başında Ryan Babel geliyor. Fatih Terim'in kulübedeki jokeri olan Babel oyuna girdiğinde sarı-kırmızılılar kritik puanlar kaybediyor. Kasımpaşa deplasmanında Hollandalı yıldız oyuna dahil olduktan 1 dakika sonra Umut Bozok beraberlik golünü attı. Trabzon'da aynı senaryo tekrarlandı ve Morutan'la değişen Babel sahadayken Trabzonspor 2-2'yi yakaladı. Alanyaspor ise Babel'in 77'de girdiği maçta Galatasaray'ı bitime 3 dakika kala bulduğu golle devirdi. Beşiktaş derbisinde de Hollandalı oyuncu korner öncesi oyuna girdi ve siyah-beyazlıların golü geldi.

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Babel giriyor Cimbom bitiyor
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