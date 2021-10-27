Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Banka kredi faizlerinde düşüş! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve bankaların güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 27.10.2021 11:14

Banka kredi faizlerinde düşüş! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve bankaların güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Banka kredi faizlerinde düşüş! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve bankaların güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Bankaların güncel kredi faiz oranları, ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi süreci ve sonrasında gelen ekonomik olumsuzluklar bankaların kredi paketlerine olan talebi arttırdı. Bu süreçte ise pek çok banka uygun faiz oranları kredi paketlerini devreye soktu. Yine gelen son dakika bilgisine göre, kamu bankaları başta olmak üzere pek çok bankanın kredi faiz oranlarında düşüş yaşanıyor. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank başta olmak üzere tüm bankaların kredi faiz oranları;

Kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusu ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Merkez Bankası tarafından 200 baz puan faiz indirimine gidilmesinin ardından bankaların güncel kredi faiz oranlarına gözler çevrildi. Konuya ilişkin son dakika açıklaması kamu bankaları tarafından yapılırken, ev alma hayali kuran milyonlarca vatandaş "27 Ekim 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere tüm bankaların güncel kredi faiz oranları

BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu.

Buna göre, güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte detaylar;

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

ORTAK FAİZ AÇIKLAMASI: 200 BAZ PUANA KADAR DEĞİŞEN İNDİRİM YAPILDI

Kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

1 MİLYON LİRANIN ALTINDA 1,29 FAİZ ORANI UYGULANACAK

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda %1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

Kamu bankalarından gelen faiz indirimi sonrası gözler özel bankalara çevrildi. İşte mevcut durumda özel bankaların konut kredisi faiz oranları:

İŞ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,38

TEB BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,58

GARANTİ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

ICBC Turkey

Konut kredisi faiz oranı: 1,89

AKBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,39

HSBC

Konut kredisi faiz oranı: 1,74

ING BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

ALTERNATİF BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,69

QNB FİNANSBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,48

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Banka kredi faizlerinde düşüş! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve bankaların güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
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